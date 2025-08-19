Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिवनी

एमपी में फिर एक बाघ की मौत, पेंच टाइगर रिजर्व में मिला शव

Pench Tiger Reserve: टाइगर स्टेट मध्यप्रदेश में सोमवार को एक बाघ का दो दिन पुराना शव बरामद हुआ।

सिवनी

Avantika Pandey

Aug 19, 2025

Pench Tiger Reserve Seoni
Pench Tiger Reserve Seoni (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: टाइगर स्टेट मध्यप्रदेश में सोमवार को फिर एक बाघ की मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारियों को बाघ का दो दिन पुराना शव मिला। ये शव पेंच टाइगर रिजर्व(Pench Tiger Reserve)सिवनी अंतर्गत परिक्षेत्र खवासा बफर की बीट विजयपानी, वन कक्ष क्रमांक पीएफ 368 में पाया गया। पेंच टाइगर रिजर्व के अधिकारी एवं डॉग स्क्वॉयड ने मौके पर जांच की, जिसमें बाघ के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं।

दूसरे बाघ के साथ संघर्ष में गई जान

पेंच(Pench Tiger Reserve) के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने बताया कि, बारीकी से किए गए जांच में पाया गया कि बाघ के शरीर एवं गर्दन पर दूसरे बाघ के साथ संघर्ष होने के कारण घाव हुए हैं। डॉग स्क्वॉयड की सहायता से घटना स्थकल के आस-पास छानबीन की गई। किसी प्रकार की संदिग्धि गतिविधि या किसी इंसानी मौजूदगी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बाघ की मौत आपसी संघर्ष के कारण होने की संभावना दिख रही है।

ये भी पढ़ें

‘बंजर नदी’ से बाघ का शव बरामद, अलर्ट पर वन विभाग
मंडला
Tiger carcass recovered from river inside Kanha reserve

10 साल से ज्यादा थी बाघ की उम्र

डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने बताया कि, इस बाघ का पेंच टाइगर रिजर्व के डेटाबेस से मिलान किया गया। जिसमें यह कैमरा ट्रैप में पहली बार साल 2017 में कैप्चर हुआ था। इस हिसाब से ये बाघ लगभग 11-12 वर्ष का था। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद बाघ के शव को विधिवत जला दिया गया है।

ये भी पढ़ें

आई दहाड़ने की आवाज, जाकर देखा तो कुएं में मिले बाघ और जंगली सुअर, देखें वीडियो
सिवनी
Tiger viral video

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 08:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / एमपी में फिर एक बाघ की मौत, पेंच टाइगर रिजर्व में मिला शव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.