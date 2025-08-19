एमपी में फिर एक बाघ की मौत, पेंच टाइगर रिजर्व में मिला शव

पेंच(Pench Tiger Reserve) के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने बताया कि, बारीकी से किए गए जांच में पाया गया कि बाघ के शरीर एवं गर्दन पर दूसरे बाघ के साथ संघर्ष होने के कारण घाव हुए हैं। डॉग स्क्वॉयड की सहायता से घटना स्थकल के आस-पास छानबीन की गई। किसी प्रकार की संदिग्धि गतिविधि या किसी इंसानी मौजूदगी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बाघ की मौत आपसी संघर्ष के कारण होने की संभावना दिख रही है।