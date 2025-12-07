सावधान…फोन पे का क्लोन बनाकर कर रहे ठगी, पुलिस ने दो आरोपी को किया गिरफ्तार

सिवनी. जिले में फोन पे का क्लोन बनाकर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीडि़त की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी केएस टेकाम ने बताया कि बुधवार को अहमद सईद निवासी ग्राम सुकतरा ने शिकायत दर्ज कराई थी। आवेदक अपने पेट्रोल पंप में शाम को गया था। इसी दौरान दो आरोपी बाइक से पहुंचे और उन्होंने अहमद से कहा कि उन्हें 10 हजार रुपए कैश की आवश्यकता है। वे फोन पे से पैसे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अहमद ने उन्हें 10 हजार रूपए दे दिए और अपने कर्मचारी को क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे लेने को बोला। इतने में उनमें से एक व्यक्ति आरोपी विकास ने अपने मोबाइल में 10 हजार पेमेंट का मैसेज दिखाया और चला गया। कुछ देर तक जब पैसे पेट्रोल पंप के खाते में नहीं आए तो अहदम ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने संदेही आरोपी विकास उर्फ विक्की (21) निवासी ग्राम जीरेवाडा एवं उसके एक अन्य साथी 15 वर्षीय को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि वह फोन पे के क्लोन एप्प से राशी खाते में जाने का मैसेज दिखाकर पैसे या पेट्रोल ले लेते थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के कब्जे से फ्राड की गई राशी जब्त की गई है। इस कार्रवाई में रोशन लाल ठाकरे, शैलेन्द्र डोंगरे, लक्षमण भलावी, चंचलेश नरवरे, अविनाश पाण्डेय, बालचंद नगरधने शामिल रहे।