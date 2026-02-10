क्राइम ब्रांच ने छपारा में हुई चोरी का किया खुलासा, एक गिरफ्तार, तीन की तलाश

सिवनी. जबलपुर में क्राइम ब्रांच टीम ने छपारा थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में तीन आरोपी फरार हैं। जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोपियों ने छपारा में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद जबलपुर में एक ज्वैलरी शॉप में जेवरात बेच दिया था। गुरुवार को गिरफ्तार आरोपी को छपारा पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस आरोपी को एक दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुट गई है। उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी की रात छपारा के जामा मस्जिद कॉलोनी के पास निवासी गोलू उर्फ अल्ताफ परिवार के साथ एक शादी समारोह में सिमरिया गए थे। अगले दिन सुबह वापस लौटे तो घर के गेट का ताला टूटा हुआ पाया और घर में घुसकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। घर में करीब 6 लाख रुपए नकद एवं 10 लाख रुपए से अधिक कीमत के जेवरात चोरी हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की।