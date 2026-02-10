धान खरीदी की मांग को लेकर किसानों का चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी

सिवनी. जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया निर्धारित तिथि से पहले बंद होने से नाराज किसानों का प्रदर्शन लगातार चौथे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। बरघाट के आष्टा पिपरिया खरीदी केन्द्र के सामने किसान चार दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि प्रशासन के अधिकारी उन्हें समझाइश भी दे चुके हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक शासन आदेश जारी नहीं कर देता या फिर वरिष्ठ स्तर से आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि 90 से अधिक किसान धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि शासन ने स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 13 जनवरी निर्धारित की थी, लेकिन पोर्टल 8 जनवरी को ही बंद कर दिया गया। जिससे जिले में काफी संख्या में किसान अपनी धान नहीं बेच पाए। स्लॉट बुकिंग निर्धारित तिथि से छह दिन पहले बंद हो जाने से धान बेचने से वंचित जिले के किसान प्रदर्शन को मजबूर हो गए हैं। किसानों का कहना है कि शासन को उनकी स्थिति को समझना चाहिए। उन्होंने कर्ज लेकर खेती की है। किसानों का कहना है कि समय पर धान खरीदी और भुगतान नहीं हुआ तो वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाएंगे।