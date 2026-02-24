कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोरों में नहीं खौफ, एक माह में तीसरी बड़ी कार्रवाई

सिवनी. जिले में जबलपुर लोकायुक्त टीम की कार्रवाई नियमित अंतराल पर जारी है। इसके बावजूद भी जिले में रिश्वतखोरी के मामले थमने की बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। लोकायुक्त के द्वारा लगातार रंगे हाथों अफसर और कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। बावजूद इसके रिश्वतखोरी के मामलों में कमी नहीं आ रही है। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने गुरुवार का ेजिले के बरघाट तहसील अंतर्गत ग्राम धपारा के पटवारी महेन्द्र बिसेन(51) को छह हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी जमीन सीमांकन के बाद पावती देने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। एक माह में लोकायुक्त टीम की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले 22 जनवरी 2026 को टीम ने सिवनी के बरघाट में दबिश देकर 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्राम रोजगार सहायक को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। मामले में सिवनी जिले के बरघाट के ग्राम साल्हे कोसमी निवासी अब्दुल वाहब ने जबलपुर लोकायुक्त को शिकायत की थी। आवेदक की पत्नी सबीना बी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम साल्हे कोसमी में आवास योजना में सबसे पहले नाम जोडऩे एवं आवास की राशि 150000 रुपए का आवंटन जल्दी कराने के लिए 5000 रुपए रिश्वत की मांग आरोपी ग्राम रोजगार सहायक ओमेंद्र कुमार पारधी ने की थी। सत्यापन के पश्चात आरोपी ग्राम रोजगार सहायक को निज निवास ग्राम साल्हे कोसमी में रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ ट्रैप किया गया। इससे पहले 15 जनवरी 2026 को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने उड़ेपानी खरीदी केन्द्र प्रभारी को 1500 रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में कम्प्यूटर ऑपरेटर को भी सहआरोपी बनाया गया। आवेदक ने जबलपुर लोकायुक्त को शिकायत की थी। आरोप लगाया कि धान की तुलाई उपरांत भुगतान के लिए चालान देने के एवज में खरीदी केन्द्र प्रभारी आरोपी हसीब अंसारी पिता यासीन अंसारी(57) द्वारा 1800 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। मामला 1500 रुपए में तय हुआ। लोकायुक्त टीम ने सत्यापन के पश्चात खरीदी केन्द्र प्रभारी हसीब अंसारी को 1500 रुपए लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया।