क्षेत्रों में गहराने लगा जल संकट, ग्रामीणों ने नेशनल हाइवे पर किया चक्काजाम

ग्रामीणों ने बताया कि गांव के सभी हैंडपंप और जलस्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं। पीने के पानी के लिए महिलाओं को कोसों दूर भटकना पड़ रहा है। इसी समस्या से आक्रोशित होकर काफी बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष खाली डिब्बे लिए नेशनल हाईवे-44 पर धरने मे बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि वे इस समस्या को लेकर कई बार जनसुनवाई में शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चक्काजाम की सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया।