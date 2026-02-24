सीलादेही एवं ग्राम तुलफ रैयत में स्थापित किए गए हैं फ्लोराइड रिमूबल प्लांट

सिवनी. विधानसभा क्षेत्र सिवनी अंतर्गत जल जीवन मिशन में एकल ग्राम नल-जल योजना अंतर्गत 139 ग्रामों में नल-जल योजना संचालित है। जिसकी लागत 5646.14 लाख रुपए है। विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 51 योजनाओं को पुनरीक्षित कर ग्रामों के दूरस्थ, टोला, मजरों में पेयजल व्यवस्था की जा रही है। विभाग द्वारा फ्लोराइड आधिक्य वाले विभागीय पेयजल नलकूपों को कैप किया गया है एवं जिन ग्रामों में वर्तमान में समुचित सुरक्षित वैकल्पिक पेयजल स्त्रोत उपलब्ध नहीं है, वहां फ्लोराइड रिमूबल यूनिट प्लांट की स्थापना की गई है। यह जवाब विधानसभा में नल-जल योजना अंतर्गत किए कार्यों का विवरण संबंधी विधायक दिनेश राय मुनमुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सम्पतिया उइके ने दिया। विधायक ने विधानसभा में सिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मार्ग निर्माण कराए जाने याचिका सहित, नल-जल योजना अंतर्गत किए गए कार्यों का विवरण, ग्रामीणों द्वारा रोजगार हेतु अन्य राज्य में पलायन, विभागीय कार्यों हेतु भुगतानों का विवरण एवं संचालित योजनाओं में आवंटित राशि का वितरण संबंधी तारांकित/अतारांकित प्रश्न किए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने बताया कि वर्तमान में जिले के लगभग पचास प्रतिशत क्षेत्र में सतही स्त्रोत आधारित समूह योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराए जाने का प्रबंध किया जा रहा है। सिवनी विधानसभा अंतर्गत एकल योजनाओं में ग्राम सीलादेही एवं ग्राम तुलफ रैयत में फ्लोराइड रिमूबल प्लांट स्थापित किए गए हैं।