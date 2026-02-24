सिवनी जिला मांग रहा विकास, अधिकतर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं हम

सिवनी. वन, कृषि और पर्यटन से समृद्ध सिवनी जिले को विकास की दरकार है। सिवनी जिला मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसे सुनियोजित औद्योगीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर बाजार पहुंच और उन्नत सिंचाई व्यवस्था की आवश्यकता है। जिला आधारभूत सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, पेयजल सहित विभिन्न क्षेत्र में आसपास के जिलों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। लगभग 13 लाख से अधिक की आबादी वाला सिवनी जिले में जनप्रतिनिधियों के दावे और वादे तो दिखाई देते हैं, लेकिन विकास अब भी कोसों दूर है। जमीनी हकीकत यह है कि जिले में अब भी शासकीय स्कूलों की स्थिति काफी खराब है। उच्च शिक्षा को लेकर भी अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि कॉलेज की मांग तो कई बार की गई, लेकिन अब तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। जिले में सिंचाई के लिए प्रर्याप्त पानी न मिलने की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। स्वास्थ्य सुविधा भी काफी लचर हैं। जिले के कई क्षेत्र में सडक़ों की दयनीय स्थिति किसी से छुपी नहीं है। इसके अलावा जिले में ऐसे कई स्थान हैं जिसे पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जा सकता है। रोजगार को लेकर भी अब तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाए गए हैं। उद्योगों की सख्त दरकार है।