परिषद के सम्मिलन में जर्जर पानी की टंकी गिराने का प्रस्ताव हुआ निरस्त

सिवनी. नगर पालिका परिषद सिवनी का विशेष सम्मिलन सोमवार को हल्की गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ। सम्मिलन में 58 प्रस्ताव रखे गए। जिसमें से अधिकर सर्वसम्मति से पास हो गए। निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्वीकृत बजट कोड में राशि परिवर्तन के लिए शासन से अनुमति ली जाएगी। इसके जलप्रदाय शाखा अंतर्गत लगने वाली जलप्रदाय मरम्मत, संधारण एवं फिटिंग सामग्रियों की वार्षिक दरें आमंत्रित किया जाएगा। विशेष सम्मिलन में शहर की पेयजल व्यवस्था हेतु भीमगढ़ बांध से की जा रही जलापूर्ति को लेकर जलकर भुगतान के संबंध में भी प्रस्ताव रखा गया। निर्णय लिया गया कि नगर पालिका दस प्रतिशत का भुगतान संबंधित विभाग को करेगी। शेष राशि के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। दरअसल संजय सरोवर भीमगढ़ बांध से सिवनी शहर की पेयजल आपूर्ति हो रही है। नगर पालिका द्वारा विगत 18 वर्ष से जलकर का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में अक्टूबर 2025 तक बकाया राशि 4,17,10,420 रुपए तक पहुंच गई है। सम्मिलन में निर्णय लिया गया कि तत्काल नगर पालिका सिवनी द्वारा 10 प्रतिशत भुगतान कर दिया जाए और शेष राशि के लिए जनहित में माफी किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। वहीं एनएच-44 पर पांच ब्लैक स्पॉट गोरखपुर, बंडोल, राहीवाड़ा, भोंगाखेड़ा एवं नगझर बाइपास की पाईप लाइन के नवीन विस्तार के लिए 9.97 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा जलप्रदाय योजना के लिए भीमगढ़ बांध में डैम के पास 16 एमएलडी क्षमता का इंटकबेल निर्माण कार्य कराए जाने, ग्रीष्मऋतु में भीमगढ़ बांध के जलस्तर कम होने की स्थिति में अस्थायी व्यवस्था हेतु फ्लोटिंग इन टैंक के निर्माण, किंदवाई वार्ड में हनुमान मंदिर के पासा सीसी रोड निर्माण कराया जाएगा।