24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

बोर्ड परीक्षा देकर केन्द्र से बाहर निकले परीक्षार्थी, अधिकतर ने कहा-जैसी तैयारी वैसा हुआ पेपर

परीक्षा में कुल 3452 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिनमें से 3422 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 30 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

less than 1 minute read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Feb 24, 2026

जिले के 79 केन्द्रों पर जीवविज्ञान विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न

सिवनी. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्डरी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित की जा रही हैं। जिले में कुल 84 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। सोमवार को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के अंतर्गत जीवविज्ञान विषय की परीक्षा जिले के 79 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई। आयोजित परीक्षा में कुल 3452 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिनमें से 3422 परीक्षार्थी उपस्थित रहे एवं 30 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान जिले में कोई भी नकल प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। परीक्षा संपन्न होने के बाद केन्द्र से बाहर निकले अधिकतर परीक्षार्थियों ने कहा कि उन्होंने जैसी तैयारी की थी उसी हिसाब से पेपर हुआ है। वहीं कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि उन्हें समय कम मिला। परीक्षा संचालन हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सिवनी में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम से जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों की गतिविधियों की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजी गई। जिलास्तरीय उडऩदस्ता दल में जिला शिक्षा अधिकारी एसएस कुमरे, सहायक संचालक आरपी पाटिल, प्राचार्य सुनीता ओसवाल एवं प्रतिक्षा मानगडे द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाडिया छपारा, सरेखा एवं मोहबर्रा का निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त विकासखण्ड स्तरीय उडऩदस्ता दलों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्रों के परीक्षा केन्द्रों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा निर्विघ्न एवं सुचारू रूप से संचालित पाई गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 02:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / बोर्ड परीक्षा देकर केन्द्र से बाहर निकले परीक्षार्थी, अधिकतर ने कहा-जैसी तैयारी वैसा हुआ पेपर

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जलापूर्ति को लेकर जलकर भुगतान के संबंध में भी प्रस्ताव रखा गया।

सिवनी

कलेक्टर ने पहले जानी वजह फिर दिया दो दिन का अल्टीमेटम

सिवनी

विधानसभा में मंत्री ने विधायक के सवाल पर दिया जवाब

सिवनी

कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोरों में नहीं खौफ, एक माह में तीसरी बड़ी कार्रवाई

सिवनी

अन्नदाताओं की परेशानी नहीं हो रही दूर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी दरकार

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.