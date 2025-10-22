महादेव की नगरी में हर घर हुआ रोशन, देर रात तक हुई आतिशबाजी

सिवनी. देवों के देव महादेव की नगरी सिवनी में सोमवार को दीपोत्सव पर्व उमंग, उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। घर-घर दीप जलाए गए। शहर का हर क्षेत्र रंग-बिरंगी रोशनी से जगमग दिखा। घर के बाहर महिलाओं, युवतियों ने आकर्षक रंगोली बनाई। घरों एवं प्रतिष्ठानों को फूलों से सजाया गया। इसके बाद शाम को शुभ मुहूर्त पर लोगों ने लक्ष्मी-गणेश की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना की।। इसके बाद आतिशबाजी का दौर शुरु हुआ जो देर रात तक चलता रहा। इससे पहले दिन में लोगों ने पूजन सामग्री, कपड़े, ज्वैलरी, बाइक, कार, एलईडी, फ्रिज, फूल सहित अन्य सामानों की जमकर खरीदारी की। पर्व को लेकर मुख्य मंदिरों में सजावट हुई। वहीं भक्तों ने मंदिरों में दीप दान किए। आस्था और उमंग के साथ खुशियों का पर्व मनाया। पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही उन्होंने नए कपड़े पहने और जमकर मस्ती की। इसके बाद शाम को भी यह सिलसिला जारी रहा। परिवार के साथ पूजन के बाद उन्होंने पटाखे फोड़े। मंगलवार को भी दीप जलाने के साथ ही आतिशबाजी की गई।