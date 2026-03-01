जिले 200 एकड़ क्षेत्र में किसानों ने बोई राजमा फसल, बढ़ रहा रकबा



सिवनी. कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जिले में नवीन फसलों को स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर शीतला पटले के निर्देशानुसार एवं उपसंचालक कृषि के मार्गदर्शन में जिले में राजमा फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि राजमा, दलहन वर्ग की फसल है। यह कम लागत में अधिक लाभ देने वाली फसल के रूप में उभर रही है। अन्य फसलों की तुलना में इसमें कम पानी एवं कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। साथ ही यह फसल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी सहायक है, जिससे आगामी फसलों में उर्वरक की आवश्यकता कम हो जाती है। विकासखंड सिवनी के ग्राम खेरी के किसान आदित्य बघेल ने लगभग 18 एकड़ क्षेत्र में राजमा की खेती की है, जिसकी कटाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिले में वर्तमान में लगभग 150 से 200 एकड़ क्षेत्र में राजमा फसल का रकबा विस्तार हुआ है, जिससे आने वाले समय में किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। उपसंचालक कृषि सुधीर कुमार धुर्वे एवं आत्मा परियोजना की टीम द्वारा किसानों के खेतों का निरीक्षण कर उन्हें दलहन एवं तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। जिले में नवाचार आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाकर किसानों की आय में वृद्धि के प्रयास निरंतर जारी हैं।