बालिकाओं ने तलवारबाजी का किया प्रदर्शन, देख दंग रह गए लोग

चमारीखुर्द. छपारा विकासखंड की ग्राम पंचायत चमारीखुर्द में मंगलवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हनुमान व्यायाम शाला के सदस्यों ने रैली निकालकर अखाड़े का प्रर्दशन किया। रैली की शुरूआत हनुमान मंदिर से हुई। इसके बाद ग्राम में भ्रमण करते हुए बस स्टैंड स्थित दुर्गा मंदिर पहुंची। यहां पूजन अर्चन किया गया। व्यायाम शाला के सदस्यों ने चौक-चौराहे पर तलवारबाजी, सिर पर नारियल रखकर फोडऩा, आंखों में पट्टी बांधकर केला काटने सहित कई प्रकार के करतब दिखाए। दर्शक करतब देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कुरई के हनुमान व्यायाम शाला के सदस्यों ने भी एक से बढकऱ एक करतब दिखाए। व्यायामशाला के बालिकाओं के तलवारबाजी की कला का अद्भुत प्रदर्शन देखकर दर्शक दंग रह गए। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।