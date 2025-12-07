दो जिलों के पुलिस को छका रहा प्रधान आरक्षक, डेढ़ माह से चल रहा फरार

सिवनी. बालाघाट कोतवाली थाना के मालखाना से रुपए और जेवरात चोरी होने एवं सिवनी में शासकीय कार्य में बांधा पहुंचाने, जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार आरोपी प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत डेढ़ माह बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। पुलिस लगातार आरोपी प्रधान आरक्षक के घर दबिश दे रही है। तीन बार घर नोटिस देकर आरोपी को जल्द से जल्द उपस्थित होने को कहा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने तहसीलदार से आरोपी के संपत्ति की जानकारी भी मांगी है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस न्यायालय के समक्ष आवेदन लगाएगी। इसमें न्यायालय को अब तक हुए प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा। जिसमें पुलिस बताएगी कि आरोपी की गिरफ्तारी के सभी प्रयास किए जा चुके हैं और ईनाम की घोषणा भी की गई है। पंचनामा भी तैयार कर लिया गया है और नोटिस तामिल भी किया जा चुका है। इसके बावजूद भी आरोपी प्रधान आरक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है और वह अपनी गिरफ्तारी पुलिस से छुपाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में कुर्की की कार्रवाई की जाए। हालांकि न्यायालय भी आरोपी को मौका देगी और वारंट जारी कर 15 दिन में उपस्थित होने को कहा जाएगा। इसके बावजूद भी आरोपी उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।