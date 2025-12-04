4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

गर्भवती महिलाओं से घर-घर संपर्क कर कराया जाएगा तत्काल उपचार

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न, कलेक्टर ने दिए निर्देश

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Dec 04, 2025

सिवनी. कलेक्टर शीतला पटले की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बिंदुवार समीक्षा की गई। सर्वप्रथम एएनसी रजिस्ट्रेशन की स्थिति पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शत-प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीयन सुनिश्चित करना अनिवार्य है, ताकि समय पर जांच, दवा एवं पोषण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने मॉडरेट एनीमिक गर्भवती महिलाओं के प्रबंधन पर विशेष जोर देते हुए आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से गर्भवती महिलाओं से घर-घर संपर्क कर एनीमिक तथा हाई-रिस्क मामलों को पहचानने और तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में इस वर्ष जिले में दर्ज मातृ मृत्यु के प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि हर मातृ मृत्यु की जानकारी का विश्लेषण कर कमियों का पता लगाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को गर्भवती महिलाओं की नियमित मॉनिटरिंग, समय पर रेफरल एवं वरिष्ठ चिकित्सालय में भेजे गए प्रकरणों की जानकारी अद्यतन रखने के निर्देश दिए। टीबी उन्मूलन अभियान की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सिवनी एवं गोपालगंज में टीबी स्क्रीनिंग और एक्सरे की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी मरीजों की पहचान, जांच और दवा वितरण की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। बैठक में सिकल सेल मरीजों के उपचार एवं फॉलोअप, एनसीडी कार्यक्रम(डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि) तथा अन्य स्वास्थ्य अभियानों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी बीएमओ और संबंधित अधिकारियों को नियमित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और फील्ड स्तर पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य मातृ, शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना, टीबी उन्मूलन एवं गंभीर रोगों की रोकथाम है। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएमएचओ डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर सहित सभी बीएमओ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 12:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / गर्भवती महिलाओं से घर-घर संपर्क कर कराया जाएगा तत्काल उपचार

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पेंच के जंगलों में खास बाघिन की सर्चिंग जारी, बैरंग लौटा राजस्थान का दल

सिवनी

पातालकोट एक्सप्रेस के जबलपुर तक चलाने की दरकार, यात्रियों को होगी सहूलियत

सिवनी

कृषि विज्ञान केंद्र के इकाईयों का विद्यार्थियों ने किया भ्रमण

सिवनी

रेस्टोरेंट में खाद्य सामग्री अस्वच्छ मिलने पर लाइसेंस निलंबित

सिवनी

Pench tiger reserve: बफर क्षेत्र में विचरण करते दिखी बाघिन, पल भर में हुई लापता

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.