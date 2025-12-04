पेंच के जंगलों में खास बाघिन की सर्चिंग जारी, बैरंग लौटा राजस्थान का दल

सिवनी. पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे खास बाघिन राजस्थान जाने को तैयार नहीं है। सर्चिंग कर रही टीम को चकमा देकर गायब हो गई है। पेंच के जंगलों में बाघिन रानी की तलाश पांचवें दिन मंगलवार को भी जारी रही। हालांकि सर्चिंग टीम उसे पकडऩा तो दूर एक झलक भी देख नहीं पाई। उसके पगमार्क भी कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसे में संभावना यह भी है कि बाघिन पेंच के जंगल को छोडकऱ कहीं और निकल गई है या फिर वह चकमा देकर किसी सुरक्षित जगह छुप गई है। बता दें कि राजस्थान के बाघों का नस्ल सुधारने देश के पहले इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन के तहत चयनित पेंच टाइगर रिजर्व की खास बाघिन की तलाश चार दिनों से राजस्थान तथा मप्र के वन अफसर सहित 50 से ज्यादा लोगों की टीम कर रही थी। चालाक बाघिन लगातारअपने आसपास इंसानों को देखकर अपनी जगह बदल रही थी। इसे देखते हुए पेंच प्रबंधन ने पांचवें दिन मंगलवार को अभियान में बदलाव किया। इंसानी दखल कम कर बाघिन को पकडऩे की योजना बनाई गई है। पेंच में सर्चिंग कर रही 60 सदस्यीय टीम में से 25 लोगों को को ही तैनात किया गया है। हाथी और 40 से अधिक ट्रैप कैमरे पर ही पूरा जोर दिया जा रहा है। वहीं मंगलवार को राजस्थान से आया दो सदस्यीय दल भी लौट गया।