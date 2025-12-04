पातालकोट एक्सप्रेस के जबलपुर तक चलाने की दरकार, यात्रियों को होगी सहूलियत

सिवनी. जिले में ट्रेन सुविधाओं को बढ़ाए जाने की सख्त आवश्यकता है। नई ट्रेनों के अलावा पहले से चल रही ट्रेनों को भी विस्तार देकर यात्रियों की मुश्किलों को कम किया जा सकता है। जबलपुर, भोपाल, नागपुर के लिए सीमित ट्रेन होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन सुबह-शाम पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ भी हो रही है। जबकि पैसेंजर ट्रेन के अलावा पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पेंचवैली एक्सप्रेस को जबलपुर तक विस्तार देकर यात्रियों को राहत दी जा सकती है। इसके अलावा अन्य रूट पर परेशानियों को दूर किया जा सकता है। दरअसल पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रतिदिन फिरोजपुर से दिल्ली, भोपाल, छिंदवाड़ा होते हुए सिवनी तक आती है और फिर इसी रूट से वापस जाती है। जनप्रतिनिधि अगर चाहें तो इस ट्रेन को जबलपुर तक चलाया जा सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि पातालकोट एक्सप्रेस(20424) का सिवनी पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 6.20 बजे है। जबकि आए दिन यह ट्रेन समय से पहले ही पहुंच जाती है। रेलवे के जानकारों का कहना है कि आमला के बाद छिंदवाड़ा तक इस ट्रेन की किसी भी अन्य ट्रेन से क्रॉसिंग नहीं होती है। छिंदवाड़ा एवं सिवनी के बीच पेंचवैली एक्सप्रेस से ही केवल क्रॉसिंग होती है। आमला से सिवनी तक रेलमार्ग की दूरी लगभग 190 किमी है। जबकि पातालकोट एक्सप्रेस आमला रात 2 बजकर पांच मिनट पर पहुंच जाती है और पांच मिनट ठहरने के बाद सिवनी के लिए रवाना हो जाती है। इस रेल लाइन पर ट्रेन लगभग 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। पातालकोट एक्सप्रेस सुबह पहुंचने के बाद लगभग ढाई घंटे सिवनी स्टेशन में खड़ी रहती है। ऐसे में अगर पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जबलपुर तक चलाया जाए तो न केवल रेलवे को फायदा होगा बल्कि यात्रियों की भी काफी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को मांग उठाने की जरूरत है। इसके अलावा पेंचवैली एक्सप्रेस को भी जबलपुर तक विस्तार दिया जा सकता है।