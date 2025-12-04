4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

सिवनी

पातालकोट एक्सप्रेस के जबलपुर तक चलाने की दरकार, यात्रियों को होगी सहूलियत

इसके अलावा अन्य रूट पर परेशानियों को दूर किया जा सकता है।

3 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Dec 04, 2025

सिवनी. जिले में ट्रेन सुविधाओं को बढ़ाए जाने की सख्त आवश्यकता है। नई ट्रेनों के अलावा पहले से चल रही ट्रेनों को भी विस्तार देकर यात्रियों की मुश्किलों को कम किया जा सकता है। जबलपुर, भोपाल, नागपुर के लिए सीमित ट्रेन होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन सुबह-शाम पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों की काफी भीड़ भी हो रही है। जबकि पैसेंजर ट्रेन के अलावा पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पेंचवैली एक्सप्रेस को जबलपुर तक विस्तार देकर यात्रियों को राहत दी जा सकती है। इसके अलावा अन्य रूट पर परेशानियों को दूर किया जा सकता है। दरअसल पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रतिदिन फिरोजपुर से दिल्ली, भोपाल, छिंदवाड़ा होते हुए सिवनी तक आती है और फिर इसी रूट से वापस जाती है। जनप्रतिनिधि अगर चाहें तो इस ट्रेन को जबलपुर तक चलाया जा सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि पातालकोट एक्सप्रेस(20424) का सिवनी पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 6.20 बजे है। जबकि आए दिन यह ट्रेन समय से पहले ही पहुंच जाती है। रेलवे के जानकारों का कहना है कि आमला के बाद छिंदवाड़ा तक इस ट्रेन की किसी भी अन्य ट्रेन से क्रॉसिंग नहीं होती है। छिंदवाड़ा एवं सिवनी के बीच पेंचवैली एक्सप्रेस से ही केवल क्रॉसिंग होती है। आमला से सिवनी तक रेलमार्ग की दूरी लगभग 190 किमी है। जबकि पातालकोट एक्सप्रेस आमला रात 2 बजकर पांच मिनट पर पहुंच जाती है और पांच मिनट ठहरने के बाद सिवनी के लिए रवाना हो जाती है। इस रेल लाइन पर ट्रेन लगभग 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। पातालकोट एक्सप्रेस सुबह पहुंचने के बाद लगभग ढाई घंटे सिवनी स्टेशन में खड़ी रहती है। ऐसे में अगर पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस को जबलपुर तक चलाया जाए तो न केवल रेलवे को फायदा होगा बल्कि यात्रियों की भी काफी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को मांग उठाने की जरूरत है। इसके अलावा पेंचवैली एक्सप्रेस को भी जबलपुर तक विस्तार दिया जा सकता है।

ट्रेनों का शेड्यूलू ठीक नहीं, पूरे दिन सन्नाटा
वर्ष 2023 में सिवनवासियों को लगभग आधा दर्जन ट्रेनों की सौगात मिली, लेकिन इन ट्रेनों का परिचालन यात्रियों के सुविधा अनुसार नहीं हो रहा है। सुबह एक के बाद एक कई ट्रेनों के परिचालन के बाद दिन में एक ट्रेन सुविधा है। इसके बाद पूरे दिन सिवनी स्टेशन में सन्नाटा पसरा रहता है। हफ्ते में चार दिन(मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार) रीवा-इतवारी एक्सप्रेस(11756) रीवा से जबलपुर होते हुए सिवनी देर रात 1.50 पहुंचती है और इसके बाद छिंदवाड़ा होते हुए इतवारी तक जाती है। आधी रात में ट्रेन के सिवनी पहुंचने और इसके बाद आगे के लिए रवाना होने से सिवनीवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं प्रतिदिन इंदौर से पेंचवैली एक्सप्रेस(19343) छिंदवाड़ा होते हुए सिवनी सुबह 4.40 बजे पहुंचती है। इसके पश्चात यह ट्रेन नैनपुर तक जाती है। इसके बाद पातालकोट एक्सप्रेस सुबह 6.20 बजे फिरोजपुर से सिवनी आती है और सुबह 8.20 बजे फिरोजपुर के लिए रवाना होती है। वहीं छिंदवाड़ा से चलकर पैसेंजर ट्रेन सिवनी सुबह 8.50 बजे पहुंचती है और नैनपुर के लिए रवाना होती है। इसके बाद दिन में दोपहर 11.55 बजे महज एक ट्रेन नागपुर-शहडोल(11201) एक्सप्रेस की सुविधा है। यह ट्रेन कुछ ही स्टेशन पर रूकती है। दिन में अगर कोई यात्री नागपुर या जबलपुर की तरफ जाना चाहे तो उसे बस या फिर निजी साधन पर निर्भर होना पड़ता है। शाम को 7.37 बजे सिवनी-नैनपुर पैसेंजर और फिर रात 9.35 बजे इतवारी-रीवा एक्सप्रेस की सुविधा है। यह ट्रेन हफ्ते में चार दिन ही वाया सिवनी होकर चलती है।

पैसेंजर ट्रेन के समय परिवर्तन की भी आवश्यकता
प्रतिदिन शाम को नैनपुर से सिवनी होते हुए छिंदवाड़ा तक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। वहीं पेंचवैली एक्सप्रेस भी लगभग पैसेंजर ट्रेन के समय पर ही चल रही है। पैसेंजर ट्रेन आगे-आगे और पेंचवैली एक्सप्रेस पीछे-पीछे चलती है। आए दिन ऐसा हो रहा है कि पैसेंजर ट्रेन के छिंदवाड़ा पहुंचने तक एक्सप्रेस ट्रेन को विभिन्न स्टेशन पर रोक दिया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि पैसेंजर ट्रेन का समय परिवर्तित किया जाए।

Published on:

04 Dec 2025 12:37 pm

सिवनी

