Pench tiger reserve: नागपुर में मैच खेलने से पहले पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे भारतीय क्रिकेटर, नहीं हो पाया दीदार

सिवनी. भारतीय क्रिकेट टीम के टी-20 फॉर्मेट के कप्तान और विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव सोमवार को मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी का लुत्फ उठाने पहुंचे। उनके साथ भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल रिंकू सिंह, ईशान किशन, संजू सैमसन, रवि विश्नोई सहित दोस्त भी थे। क्रिकेटरों ने पेंच में सफारी का लुफ्त उठाया। उन्होंने अपने फैन्स के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। बता दें कि सूर्यकुमार यादव सहित अन्य भारतीय क्रिकेटरों के सिवनी आने की खबर न ही प्रशासन को थी और न ही पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन को थी। क्रिकेटर अपने दोस्तों के साथ सिवनी पहुंचे थे और उन्होंने सोमवार सुबह टूरिया गेट से कोर क्षेत्र में टाइगर सफारी की। हालांकि भारतीय क्रिकेटरों को टाइगर का दीदार नहीं हो पाया। ऐसे में वे मायूस लौट गए।
प्रशंसकों के साथ खिंचवाई सेल्फी
पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी करने के बाद वापस लौटे भारतीय कप्तान सहित अन्य भारतीय क्रिकेटरों ने टूरिया गेट पर प्रशंसकों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। इस दौरान प्रशंसकों की काफी भीड़ भी देखी गई। बताया जाता है कि सभी क्रिकेट खिलाड़ी एवं उनके दोस्त रविवार रात ही सिवनी पहुंच गए थे और यहां एक रिसॉर्ट में रुके थे। सोमवार को टाइगर सफारी करने के बाद वे सडक़ मार्ग से नागपुर की तरफ रवाना हो गए।
नागपुर में 21 जनवरी को न्यूजीलैंड से टी-20 मैच
भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी से 5 मैच की टी-20 सीरीज खेली जानी है। पहला मैच 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाना है। सभी क्रिकेटर पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी का लुफ्त उठाने के बाद सोमवार दोपहर 12 बजे सडक़ मार्ग से नागपुर के लिए रवाना हो गए। बता दें कि, पेंच टाइगर रिजर्व में सूर्य कुमार यादव इससे पहले 15 फरवरी 2025 को पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी करने पहुंचे थे। इससे पहले क्रिकेट भगवान माने जाने वाले पूर्व भारतीय बल्लेबाज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी आ चुके हैं। वह साल 2023 में यहां आए थे।
