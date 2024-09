एमपी में रन वे पर दिखा खौफनाक नजारा, उड़ान भर रहे प्लेन के सामने आ गए तेंदुए

एमपी में रन वे पर दिखा खौफनाक नजारा, उड़ान भर रहे प्लेन के सामने आ गए तेंदुए

सिवनी•Sep 19, 2024 / 03:06 pm• deepak deewan

Leopards came in front of a plane flying at Sukatra airstrip in Seoni मध्यप्रदेश में रन वे पर खौफनाक नजारा दिखाई दिया। यहां एक प्लेन उड़ान भर रहा था कि सामने तेंदुए आ गए। प्लेन के सामने तीन तेंदुए आए थे। हवाई पट्टी पर तेंदुओं को देख पायलट भी हैरान रह गया। उसने तुरंत प्लेन की स्पीड कम की और इसी दौरान किसी ने रनवे पर टहल रहे तेंदुओं का वीडियो बना लिया। रनवे पर घूम रहे इन तेंदुओं का वीडियो VIDEO खूब वायरल हो रहा है।

