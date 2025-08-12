12 अगस्त 2025,

मंगलवार

सिवनी

एमपी-महाराष्ट्र हाईवे पर पत्नी की मौत, बाइक पर शव ले जाता दिखा पति, दिल दहला देगा VIDEO

एमपी-महाराष्ट्र नेशनल हाईवे पर बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, पत्नी की मौके पर मौत, लाचार, बेबस पति लोगों से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन कोई नहीं रुका, कलेजे पर पत्थर रख लिया कठोर फैसला और बाइक पर रखा शव... दिल दहला देने वाले वीडियो ने खोली सरकारी सिस्टम और संवेदनहीन हुए समाज की पोल...

सिवनी

Sanjana Kumar

Aug 12, 2025

husband carry dead body of his wife on bike after death in road accident heart wrenching Video viral - Copy
husband carry dead body of his wife on bike after death in road accident heart wrenching Video viral :एमपी-महाराष्ट्र हाईवे पर दिखा दिल दहला देने वाला नजारा (फोटो सोर्स: Viral Video on X)

MP Maharashtra National Highway Accident: एमपी-महाराष्ट्र नेशनल हाईवे पर सुविधाओं का आलम दिल दहला देने वाला है… जिम्मेदारों की पोल खोलने वाला है और इंसानियत को झकझोर देने वाला है… ये हम नहीं कह रहे बल्कि वे तस्वीरें और वीडियो कह रहा है, जिसमें एक पति उस वक्त नीयति के हाथों मजबूर हो गया, जब नेशनल हाईवे पर जाते समय हुए हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई…वह रो-रो कर मदद मांगता रहा, लेकिन न किसी से मदद मिली न ही कहीं से एंबुलेंस की व्यवस्था। हालात से समझौता किया और दर्दनाक मौत की नींद सोई पत्नी को बाइक से बांध लिया। फिर खुद बाइक पर बैठा और शुरू किया अपनी घर मध्य प्रदेश के सिवनी जाने का सफर…

किसी फिल्म सी नजर आने वाली इस दर्दनाक कहानी का सच यही है कि ऐसा रियल लाइफ में हुआ है। दिल दहला देने वाला ये मंजर हर किसी की आंखों में आंसू ले आया…

मृतक महिला का नाम ग्यारसी अमित यादव था और उसके पति का नाम अमित भूरा यादव। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले ये दंपती पिछले 10 साल से नागपुर के कोराडी के पास लोनारा में रह रहे हैं। रक्षाबंधन (9 अगस्त) के मौके पर अमित अपनी पत्नी के साथ बाइक पर लोनारा से देवलापार होते हुए करणपुर जा रहे थे।

तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, पत्नी की मौके पर मौत


इसी दौरान दोपहर करीब 12 बजे, देवलापुर थाना क्षेत्र के मोरफटा इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने अमित की बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना तेज था कि ग्यारसी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद रो-रोकर बेहाल हुए पति ने वहां से गुजर रहे और आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अब मानवीय संवेदनाओं का मर्म कौन समझे… हालात ये कि कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। न किसी ने एंबुलेंस बुलाई और न ही किसी ने वाहन दिया…

हताश पति ने दिल पर पत्थर रख लिया कठोर फैसला

तमाम कोशिशों के बाद भी जब कोई गाड़ी उसकी मदद के लिए वहां नहीं रुकी, किसी ने भी उसकी मदद की गुहार पर ध्यान नहीं दिया, तो कलेजे पर पत्थर रख जैसे हताश पतिन ने कठोर फैसला लिया था। अपने आंसू पोंछकर उसने पहले बाइक स्टार्ट की और स्टैंड पर लगा दी। इसके बाद पत्नी का शव बाइक पर रखा और उसे कसकर बांध लिया। पत्नी का शव आधा इधर-आधा उधर लटककर झूलता रहा। फिर पति ने बाइक दौड़ा दी। और अपने घर सिवनी के लिए रवाना हुआ।

पुलिस ने रोका तो नहीं रुका अमित


बाइक पर पत्नी का शव लेकर जा रहे अमित को आगे मिली पुलिस ने रोका, लेकिन डर की वजह से वह रुका नहीं। पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान पुलिस उसका वीडियो भी बनाती रही। आखिरकार जब पति को पकड़ा गया। तो घटनाक्रम सुनकर पुलिस खुद शर्मसार हो गई। तब उसे मदद दी गई और वह अपने घर सिवनी पहुंचा।

आज के आधुनिक और तकनीकी दुनिया में जी रहे हमारे भारतीय समाज की सच्चाई का आईना दिखाता ये वीडियो सोचने को मजबूर कर रहा है… क्या हम इंसान हैं? क्या वाकई इंसानियत खत्म हो रही है? क्या वाकई हमारी संवेदनाएं मरती जा रही हैं…?

Updated on:

12 Aug 2025 01:28 pm

Published on:

12 Aug 2025 12:51 pm

