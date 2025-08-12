एमपी-महाराष्ट्र हाईवे पर पत्नी की मौत, बाइक पर शव ले जाता दिखा पति, दिल दहला देगा VIDEO

MP Maharashtra National Highway Accident: एमपी-महाराष्ट्र नेशनल हाईवे पर सुविधाओं का आलम दिल दहला देने वाला है… जिम्मेदारों की पोल खोलने वाला है और इंसानियत को झकझोर देने वाला है… ये हम नहीं कह रहे बल्कि वे तस्वीरें और वीडियो कह रहा है, जिसमें एक पति उस वक्त नीयति के हाथों मजबूर हो गया, जब नेशनल हाईवे पर जाते समय हुए हादसे में उसकी पत्नी की मौत हो गई…वह रो-रो कर मदद मांगता रहा, लेकिन न किसी से मदद मिली न ही कहीं से एंबुलेंस की व्यवस्था। हालात से समझौता किया और दर्दनाक मौत की नींद सोई पत्नी को बाइक से बांध लिया। फिर खुद बाइक पर बैठा और शुरू किया अपनी घर मध्य प्रदेश के सिवनी जाने का सफर…