एमपी पुलिस हवाला कांड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 11 पर डकैती का केस

जबलपुर. हाईकोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा है कि शिकायतकर्ता को बिना रिमांड पुलिस कस्टडी में क्यों रखा गया। सिवनी पुलिस को निर्देश दिए कि 15 अक्टूबर को पेश करें। नागपुर जिले के जालना निवासी गंगाबाई परमार की ओर से याचिका में आरोप लगाया गया कि पति सोहनलाल को पुलिस ने कई दिन से बंदी बना रखा है। अधिवक्ता श्रेयस दुबे ने दलील दी, सोहनलाल की शिकायत पर ही मामला (MP police hawala scandal) उजागर हुआ था। पुलिस ने 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 12 को छोड़ दिया। उसी रात जालना पुलिस ने गिरफ्तार कर सिवनी पुलिस को सौंप दिया। तब से हिरासत में हैं।