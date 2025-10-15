Patrika LogoSwitch to English

सिवनी

एमपी पुलिस हवाला कांड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 11 पर डकैती का केस

MP police hawala scandal: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हवाला कांड में एमपी पुलिस पर लगा दाग, 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, अपहरण और आपराधिक षडयंत्र का केस दर्ज गिरफ्तार...

2 min read

सिवनी

image

Sanjana Kumar

Oct 15, 2025

MP Police Hawala Scandal seoni

MP Police Hawala Scandal seoni: एमपी पुलिस हवाला कांड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई... (फोटो: पत्रिका)

MP police hawala scandal: बहुचर्चित हवाला कांड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने निलंबित एसडीओपी पूजा पांडेय, टीआइ अर्पित भैरम सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में केस दर्ज किया है। एसडीओपी पांडेय और टीआइ भैरम को उसी थाने में गिरफ्तार किया गया, जहां पहले पदस्थ थे। तीन आरोपी फरार हैं। छिंदवाड़ा डीआइजी राकेश सिंह ने बताया, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कार्रवाई के आदेश जारी किए थे।

सभी पहले से निलंबित थे

मंगलवार को एमपी के सिवनी जिले के लखनवाड़ा थाने में एसडीओपी पूजा पांडेय, टीआइ अर्पित भैरम सहित 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती और अन्य गंभीर धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई। इसके तुरंत बाद एसडीओपी, टीआइ और आठ अन्य पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेकर लखनवाड थाना लाया गया। ये सभी पहले से निलंबित थे।

ये है पूरा मामला (MP police hawala scandal)

बता दें कि 8-9 अक्टूबर की रात लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के सीलादेही बायपास पर पुलिस ने एक कार से 2 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए (MP police hawala scandal) पकड़े थे, जबकि जब्ती सिर्फ 1.45 करोड़ की दिखाई थी।

शिकायतकर्ता को बिना रिमांड पुलिस कस्टडी में क्यों रखा गया: हाईकोर्ट

जबलपुर. हाईकोर्ट ने सिवनी पुलिस से पूछा है कि शिकायतकर्ता को बिना रिमांड पुलिस कस्टडी में क्यों रखा गया। सिवनी पुलिस को निर्देश दिए कि 15 अक्टूबर को पेश करें। नागपुर जिले के जालना निवासी गंगाबाई परमार की ओर से याचिका में आरोप लगाया गया कि पति सोहनलाल को पुलिस ने कई दिन से बंदी बना रखा है। अधिवक्ता श्रेयस दुबे ने दलील दी, सोहनलाल की शिकायत पर ही मामला (MP police hawala scandal) उजागर हुआ था। पुलिस ने 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। 12 को छोड़ दिया। उसी रात जालना पुलिस ने गिरफ्तार कर सिवनी पुलिस को सौंप दिया। तब से हिरासत में हैं।

बक्शा नहीं जाएगा

मध्यप्रदेशमें कानून सबके लिए समान है। सिवनी प्रकरण में एसडीओपी सहित 11 पुलिसकर्मियों पर एफआइआर दर्ज की गई है। 8 को हिरासत में लिया गया है। कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बक्शा नहीं जाएगा। प्रदेश में सुशासन और कानून व्यवस्था सर्वोपरि है।

-डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / एमपी पुलिस हवाला कांड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 11 पर डकैती का केस

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

8 अक्टूबर की रात डाली थी डकैती, पांच पुलिसकर्मी हिरासत में, मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट

सिवनी

जबलपुर क्राइम ब्रांच के एएसपी करेंगे हवाला मामले की जांच, सिवनी से हुआ ट्रांसफर

सिवनी

रिपोर्ट का इंतजार, एसडीओपी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर होगी एफआईआर

सिवनी

डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर भी बीमार

सिवनी

नरवाई जलाने से पर्यावरण होता है प्रदूषित, भूमि की गुणवत्ता पर पड़ता है प्रभाव

fire
सिवनी
