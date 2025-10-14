अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सोना 1 लाख 28 हजार पार, जानें आज के ताजा भाव

gold Price Today biggest hike in MP(फोटो: सोशल मीडिया)
Gold Silver price today: मध्य प्रदेश में सोना-चांदी की कीमतों ने आम लोगों के ही नहीं बल्कि निवेशकों के भी होश उड़ा दिए हैं। बाजार भाव पता चलते ही हर किसी की आंखें और मुंह खुले रह गए। ऑल टाइम हाई रहने वाले सोने की कीमतों में पिछले 24 घंटे में 300 रुपए से 3000 रुपए तक का भारी उछाल देखने को मिला है। जानें सोना-चांदी के आज के ताजा भाव
इंदौर में 69,870 रुपए प्रति 10 ग्राम, भोपाल में 1 लाख 28 हजार 730 रुपए रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि पूरे एमपी की बात करें तो सोने का औसत भाव 1 लाख 25 हजार 494 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
इंदौर में 64 हजार 50 रुपए प्रति 10 ग्राम, भोपाल में 1 लाख 18 हजार प्रति 10 ग्राम, वहीं एमपी में औसत कीमत 1 लाख 14 हजार 495 रुपए है।
बता दें कि पिछले 24 घंटे में सोने की कीमतों में 300 रुपए से 3000 रुपए तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जो निवेशकों और खरीदारों के लिए एक बड़ा संकेत है।
राजधानी भोपाल में चांदी 1 हजार 320 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन के मुकाबले 1 हजार 340 रुपए की हल्की सी गिरावट आई है। लेकिन फिर भी कीमतें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। चांदी की कीमतों की बात करें तो पिछले एक महीने में 25 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है।
पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर का असर सोने और चांदी की खरीदारी पर नजर आ रहा है। बाजारों में खरीदारों की भीड़ है। लोग जमकर सोना-चांदी खरीद रहे हैं। सर्राफा बाजार में ज्वैलर्स के स्पेशल ऑफर्स उन्हें और ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में सोने की कीमतें उच्चतम स्तर पर हैं। यदि आप भी सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो मैजूदा कीमतों पर खरीदारी करना समझदारी हो सकती है।
चांदी की कीमतों में हाल ही में वृद्धि चांदी हुई है, लेकिन सोने की तुलना में अब भी चांदी एक विकल्प हो सकती है। इसलिए आप चाहें तो चांदी में भी निवेश कर सकते हैं।
इंदौर, भोपाल और अन्य प्रमुख शहरों के सर्राफा बाजार जाकर आप बेहतर दरों पर सोना-चांदी के गहने या अन्य सामान खरीद सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग