अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सोना 1 लाख 28 हजार पार, जानें आज के ताजा भाव

Gold Silver price today: मध्य प्रदेश में सोना-चांदी की कीमतों ने आम लोगों के ही नहीं बल्कि निवेशकों के भी होश उड़ा दिए हैं। बाजार भाव पता चलते ही हर किसी की आंखें और मुंह खुले रह गए। ऑल टाइम हाई रहने वाले सोने की कीमतों में पिछले 24 घंटे में 300 रुपए से 3000 रुपए तक का भारी उछाल देखने को मिला है। जानें सोना-चांदी के आज के ताजा भाव