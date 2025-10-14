Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सोना 1 लाख 28 हजार पार, जानें आज के ताजा भाव

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में 3000 रुपए तक महंगा हुआ, चांदी में हल्की सी नरमी, फिर भी दाम आसमान पर…

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 14, 2025

gold Price Today biggest hike in MP

gold Price Today biggest hike in MP(फोटो: सोशल मीडिया)

Gold Silver price today: मध्य प्रदेश में सोना-चांदी की कीमतों ने आम लोगों के ही नहीं बल्कि निवेशकों के भी होश उड़ा दिए हैं। बाजार भाव पता चलते ही हर किसी की आंखें और मुंह खुले रह गए। ऑल टाइम हाई रहने वाले सोने की कीमतों में पिछले 24 घंटे में 300 रुपए से 3000 रुपए तक का भारी उछाल देखने को मिला है। जानें सोना-चांदी के आज के ताजा भाव

24 कैरेट सोना- जानें आज के भाव (Gold Price Today)

इंदौर में 69,870 रुपए प्रति 10 ग्राम, भोपाल में 1 लाख 28 हजार 730 रुपए रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि पूरे एमपी की बात करें तो सोने का औसत भाव 1 लाख 25 हजार 494 रुपए प्रति 10 ग्राम है।

22 कैरेट सोना- जानें आज के भाव

इंदौर में 64 हजार 50 रुपए प्रति 10 ग्राम, भोपाल में 1 लाख 18 हजार प्रति 10 ग्राम, वहीं एमपी में औसत कीमत 1 लाख 14 हजार 495 रुपए है।

बता दें कि पिछले 24 घंटे में सोने की कीमतों में 300 रुपए से 3000 रुपए तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जो निवेशकों और खरीदारों के लिए एक बड़ा संकेत है।

चांदी के भावों में जबरदस्त उछाल (Silver Price Today)

राजधानी भोपाल में चांदी 1 हजार 320 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पिछले दिन के मुकाबले 1 हजार 340 रुपए की हल्की सी गिरावट आई है। लेकिन फिर भी कीमतें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। चांदी की कीमतों की बात करें तो पिछले एक महीने में 25 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है।

पुष्य नक्षत्र का असर (Pushya Nakshatra)

पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर का असर सोने और चांदी की खरीदारी पर नजर आ रहा है। बाजारों में खरीदारों की भीड़ है। लोग जमकर सोना-चांदी खरीद रहे हैं। सर्राफा बाजार में ज्वैलर्स के स्पेशल ऑफर्स उन्हें और ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं।

निवेश करने की कर सकते हैं प्लानिंग (Investment Planning)

मध्य प्रदेश में सोने की कीमतें उच्चतम स्तर पर हैं। यदि आप भी सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो मैजूदा कीमतों पर खरीदारी करना समझदारी हो सकती है।

चांदी की कीमतों में हाल ही में वृद्धि चांदी हुई है, लेकिन सोने की तुलना में अब भी चांदी एक विकल्प हो सकती है। इसलिए आप चाहें तो चांदी में भी निवेश कर सकते हैं।

स्थानीय बाजारों का करें रुख (MP Sarafa Markets)

इंदौर, भोपाल और अन्य प्रमुख शहरों के सर्राफा बाजार जाकर आप बेहतर दरों पर सोना-चांदी के गहने या अन्य सामान खरीद सकते हैं।

ये भी पढ़ें

कूनो में ‘चीता’ देख थम गईं टूरिस्ट की सांसें, सफारी करते कैमरे में कैद हुआ रोमांचक नजारा- Video
श्योपुर
Project Cheetah india

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 02:51 pm

Published on:

14 Oct 2025 02:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सोना 1 लाख 28 हजार पार, जानें आज के ताजा भाव

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीपीआर देकर ‘भाजपा विधायक’ की जान बचाने वाले पुलिसकर्मी को मिला प्रमोशन

भोपाल

3 कफ सिरप हो सकते हैं जानलेवा, WHO ने जारी की चेतावनी

WHO also declared Coldrif cough syrup deadly
भोपाल

पुलिस वालों ने मिलकर बांट लिए डेढ़ करोड़ रुपए, सीएम के निर्देश पर ताबड़तोड़ FIR

dr mohan yadav
भोपाल

MP Cabinet Decision: भावान्तर योजना को मंजूरी, पेंशनर्स को मिलेगा 6ठवें-7वें वेतनमान का लाभ

MP Cabinet Meeting Important Decision
भोपाल

भोपाल में 150 रुपए के लिए खूनी संघर्ष, एक के पेट से आर-पार हुआ सरिया

Bhopal News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.