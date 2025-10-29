चौंकाने वाला हत्याकांड! साली ने Reels देखकर बनाया प्लान, जीजा का खेल किया खत्म

एसपी ने बताया कि आरोपी महिला सुषमा ने जीजा सृजन साहू को बुलाया था और उसे कार से लेकर रेस्टोरेंट गई थी। कार में ही सभी आरोपी सवार थे। कुछ दूर कार आरोपी युवक ने चलाई। उसके बाद सृजन को कार चलाने कहा गया। जैसे ही वह स्टेयरिंग पर बैठा तो आरोपियों ने उस पर चाकूओं से हमला कर दिया। पहले आरोपी युवक साहिल और फिर महिला ने मृतक के शरीर पर चाकू से कई वार किए। हत्या करने के बाद शव को पत्थरों के नीचे छुपा दिया और मोबाइल की सिम को हाइवे किनारे एवं मोबाइल नदी में फेंक दिया। (mp news)