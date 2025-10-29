Patrika LogoSwitch to English

चौंकाने वाला हत्याकांड! साली ने Reels देखकर बनाया प्लान, जीजा का खेल किया खत्म

MP News: रील्स देखकर साली ने रची रियल लाइफ क्राइम स्टोरी! जीजा से पीछा छुड़ाने के लिए 50 हजार में दी सुपारी, दोस्तों संग जंगल में उतारा मौत के घाट।

सिवनी

image

Akash Dewani

Oct 29, 2025

narsinghpur jija murder case insta reels sali plan police expose mp news

narsinghpur jija murder case insta reels sali plan police expose (फोटो- सोशल मीडिया)

Narsinghpur Jija Murder Case: साली से अवैध संबंध को लेकर सिवनी के छपारा निवासी युवक सूजन साहू की नरसिंहपुर में हत्या कर दी गई। साली ने जीजा से पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की साजिश रची और फिर 50 हजार रुपए में सुपारी दे दी। नरसिंहपुर पुलिस ने मंगलवार को हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी अपचारी बालक, साली समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। (mp news)

साली ने रची साजिश

साली ने खुद की शादी के बाद जीजा से पीछा छुड़ाने उसकी हत्या की ऐसी साजिश रची कि पुलिस को भी गुत्थी सुलझाने तीन दिन जंगल की खाक छाननी पड़ी। साली ने 25 दिन पहले से ही हत्या की पूरी योजना बना ली थी। सोशल मीडिया पर कई चर्चित घटनाक्रमों के वीडियो देखे और इसके बाद दो चाकू खरीदे और फिर पूरी घटना को आरोपियों के साथ मिलकर अंजाम दिया।

नरसिंहपुर एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि सिवनी जिले के छपारा निवासी युवक सूजन साहू (36) अपनी पत्नी को भाइदूज पर छोड़ने के लिए कार से नरसिंहपुर ससुराल आया था। उसका रिश्ते में साली सुषमा उर्फ निधि (19) से प्रेम संबंध था।

नरसिंहपुर में हुआ हत्याकांड

निधि की शादी कुछ माह पहले ही गोटेगांव क्षेत्र के एक गांव में हुई थी।
मुंगवानी थाना में 25 अक्टूबर को सिवनी जिले के छपारा निवासी युवक के नरसिंहपुर के जलसा होटल के सामने से रहस्यमय तरीके से गुम होने की सूचना दर्ज हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया।

जांच के दौरान मृतक के भाई से यह तथ्य सामने आया कि 25 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2 बजे सृजन अपने भाई के साथ होटल के सामने किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार में सवार एक युवती होटल के सामने पहुंची और सृजन से कुछ समय बात करने के पश्चात उसे अपने साथ पैदल किसी अज्ञात दिशा में ले गई। इसके बाद सूजन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने पड़ोसी जिलों के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से जानकारी जुटाई।

50 हजार की दी थी सुपारी

पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक साहिल पटेल (19) ने स्वीकार किया है कि 50 हजार रुपए में महिला ने अपने जीजा की हत्या करने की सुपारी दी थी। जिसमें 20 हजार रुपए अग्रिम दिए थे और बाद में 30 हजार रुपए अपने जेवर बेचकर दिए थे। योजनाबद्ध तरीके से सूजन साहू की नरसिंहपुर जिले के ग्राम घोघरा के जंगल में चाकूओं से हत्या कर शव को पत्थरों से दबाकर छुपा दिया। हत्या को आरोपी महिला सुषमा, साहिल एवं नाबालिग ने मिलकर अंजाम दिया।

जंगलों में की रात-दिन तलाशी

नरसिंहपुर एसपी ने बताया कि जांच टीमों ने आसपास के जंगलों में तीन दिन तक सघन जांच-पड़ताल की। रात को भी अलाव जलाकर पतासाजी चलती रही। जांच में सामने आया कि मृतक के साथ घटना के दिन एक महिला दिखाई दी थी। महिला की पहचान मुंगवानी थाना क्षेत्र निवासी सुषमा उर्फ निधि के रूप में हुई। पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक की महिला रिश्ते में साली लगती है।

पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हालांकि प्रारंभ में उसने मृतक के साथ होने से इंकार किया, लेकिन जब पुलिस की दूसरी टीम को जानकारी लगी कि कार में उसके साथ दो और व्यक्त्ति थे तो उसने पुलिस को गुमराह करना शुरू कर दिया। पुलिस ने तकनीकि साक्ष्यों के आधार पर कार सवार लोगों की भी पहचान कर ली। जिसमें एक युवक साहिल पटेल व एक नाबालिग निकला।

डॉग की मदद से मिले साक्ष्य

पुलिस अधिकारियों ने डॉग स्क्वायड की मदद से शव एवं साक्ष्यों की तलाशी कराई। जिसमें दोनों चाकू, कार, कपड़े आदि सामग्री बरामद हुए। आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया गया है। एसपी ने बताया कि हत्या का खुलासा करने वाली टीम को 10 हजार रुपए के नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

महिला ने जीजा पर चाकू से किए कई वार

एसपी ने बताया कि आरोपी महिला सुषमा ने जीजा सृजन साहू को बुलाया था और उसे कार से लेकर रेस्टोरेंट गई थी। कार में ही सभी आरोपी सवार थे। कुछ दूर कार आरोपी युवक ने चलाई। उसके बाद सृजन को कार चलाने कहा गया। जैसे ही वह स्टेयरिंग पर बैठा तो आरोपियों ने उस पर चाकूओं से हमला कर दिया। पहले आरोपी युवक साहिल और फिर महिला ने मृतक के शरीर पर चाकू से कई वार किए। हत्या करने के बाद शव को पत्थरों के नीचे छुपा दिया और मोबाइल की सिम को हाइवे किनारे एवं मोबाइल नदी में फेंक दिया। (mp news)

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

