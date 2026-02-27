27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न

बैठक की अध्यक्षता चौकी प्रभारी मुरलीधर पटले ने की। उन्होंने कहा कि सभी पर्व आपसी सौहार्द, भाईचारे और शांति के साथ मनाए जाएं।

less than 1 minute read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Feb 27, 2026

सभी पर्व आपसी सौहार्द, भाईचारे और शांति के साथ मनाए जाएं।

सिवनी. आगामी त्योहारों होली, ईद एवं नवरात्र को लेकर भीमगढ़ चौकी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चौकी प्रभारी मुरलीधर पटले ने की। उन्होंने कहा कि सभी पर्व आपसी सौहार्द, भाईचारे और शांति के साथ मनाए जाएं। त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने एवं किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। त्योहारों के दौरान जुलूस मार्ग, यातायात व्यवस्था, साफ.-सफाई एवं सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने सभी समुदायों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह या सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेशों से बचें और शांति एवं सद्भाव बनाए रखें। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना रहा। बैठक में रमेश उइके, भजन चौकसे, महेंद्र अवधिया, ताहीर खान, तौफिक खान, हमीद कुरेशी, सुरेंद्र भारती, मिथलेश ठाकरे, गणेश धुर्वे, राम प्रसाद भलावी, कलीम खान, तरुण पटेल, पवन आरसे, महेंद्र साहू, मुकेश उइके एवं देवेंद्र लोधी सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

बाइक की टक्कर से एक घायल
सिवनी. कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र भोमा के पास दो बाइक की टक्कर में एक घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि ग्राम छीतापार निवासी गुलाब मर्सकोले (46) बाइक से जा रहा था। इसी दौरान भोमा के पास दूसरी बाइक चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में गुलाब घायल हो गया। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायत पर पुलिस ने बाइक चालक पर मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 09:25 am

Published on:

27 Feb 2026 09:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एनएच-44 पर व्यवस्था फेल, ट्रक के केबिन में तीन घंटे फंसा रहा चालक

सिवनी

जलापूर्ति को लेकर जलकर भुगतान के संबंध में भी प्रस्ताव रखा गया।

सिवनी

बोर्ड परीक्षा देकर केन्द्र से बाहर निकले परीक्षार्थी, अधिकतर ने कहा-जैसी तैयारी वैसा हुआ पेपर

सिवनी

कलेक्टर ने पहले जानी वजह फिर दिया दो दिन का अल्टीमेटम

सिवनी

विधानसभा में मंत्री ने विधायक के सवाल पर दिया जवाब

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.