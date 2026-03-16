गैस सिलेंडर का विकल्प खोजने में जुटे लोग, लकड़ी एवं कोयले से खाना बनाने की तैयारी

सिवनी. ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले की वजह से जिले में होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जा रही है। अधिकतर गैस एजेंसियों का स्टॉक खत्म हो गया है। कुछ एजेंसियों ने आवश्यक सेवाओं के लिए स्टॉक रखा हुआ है। जिन्हें अस्पताल, जेल, छात्रावास एवं अन्य संस्थाओं में दिया जा रहा है। हालांकि एक से दो दिन बाद संकट शुरु हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ ढाबों, रेस्टोरेंट, होटलों में अब आपूर्ति नहीं की जा रही है। कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर अघोषित रोक से होटल-रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन जगहों पर पहले से रखे हुए कामर्शियल सिलेंडर प्रयोग में लाया जा रहा है। कुछ होटल संचालकों ने घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करना शुरु कर दिया है। शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी भी शुरु हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी को देखते हुए लोगों ने गैस सिलेंडर का विकल्प तलाशना शुरु कर दिया है। जिला जेल प्रबंधन ने दो बड़ी भट्टी तैयार कराई है। अगर सिलेंडर की आपूर्ति बाधित हुई तो जेल प्रबंधन कैदियों के लिए लकड़ी से खाना बनवाएगा। वहीं जेलर ने प्रशासन, गैस एजेंसी एवं मुख्यालय को पत्र भी लिखा है। जिसमें कहा गया है कि जेल में गैस सिलेंडर की आपूर्ति होना जरूरी है। यह अति आवश्यक सेवाओं में आता है और प्रतिदिन जेल में 300 से अधिक कैदियों को खाना बनाने के लिए जरूरी है।