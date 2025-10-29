Police: सतीश तिवारी को कोतवाली, चैनसिंह को डूंडासिवनी की कमान, तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार

सिवनी. एसपी सुनील मेहता ने कोतवाली का प्रभार एक बार फिर से सतीश तिवारी को सौंप दिया है। वे डूंडासिवनी थाना में पदस्थ थे। इससे पहले वे लंबे समय तक कोतवाली की कमान संभाल चुके हैं। वहीं डूंडासिवनी थाना प्रभारी चैनसिंह उइके को बनाया गया है। वे पुलिस लाइन में थे। बता दें कि बीते 26 अक्टूबर को कोतवाली टीआई किशोर वामनकर का स्थानांतरण नरसिंहपुर एवं बरघाट थाना में पदस्थ कार्यवाहक प्रधान आरक्षक शेखर सिंह बघेल का स्थानांतरण पांढुर्ना कर दिया गया था। बताया जाता है कि यह कार्रवाई बालाघाट कोतवाली थाना के मालखाना से 55.13 लाख रुपए और जेवरात चोरी होने के मामले में की गई थी। बालाघाट कोतवाली के मालखाने से लाखों रुपए एवं जेवरात चोरी होने के मामले में सिवनी के दो पुलिसकर्मी का नाम सामने आया था। सिवनी कोतवाली थाना क्षेत्र में जुआ फड़ चलाने वाला विकास उर्फ गोलू लाला के मोबाइल से सिवनी के दो पुलिसकर्मियों की चैट व रिकॉर्डिंग मिली। उसमें आरोपी विकास श्रीवास्तव उर्फ गोलू लाला व आरोपी पुलिसकर्मियों से लेनदेन, पुलिस अधिकारी के लिए उपहार खरीदने की बात सामने आई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी जुआ फड़ को संरक्षण देते थे। इसके लिए प्रतिदिन आरोपी गोलू लाला उनको मोटी रकम देता था। सिवनी कोतवाली क्षेत्र में संचालित जुआ फड़ पर आसपास के जिलों के साथ दूसरे राज्य के जुआरी खेलने जाते थे। बालाघाट कोतवाली थाना का प्रधान आरक्षक व मालखाना प्रभारी राजीव पंद्रे भी जुआ खेलने आता था। इस मामले में बीते दिनों बालाघाट पुलिस सिवनी पहुंची थी और आरोपी गोलू लाला को गिरफ्तार कर बालाघाट ले गई। पुलिस ने आरोपी के घर से 13 लाख रुपए भी जब्त किए थे। इसके अलावा संदेह के आधार पर प्रधान आरक्षक को नोटिस भी दिया था।