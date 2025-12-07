7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

अत्याधुनिक कवच प्रयोगशाला में रेल कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण

कर्मचारियों में संरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने हेतु पहल

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Dec 07, 2025

सिवनी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कर्मचारियों को कवच से जुड़े वास्तविक सिस्टम, उसकी कार्यप्रणाली और परिचालन आवश्यकताओं को समझने को लेकर प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। जिसमें कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर दक्ष बनेंगे। बता दें कि कवच भारतीय रेलवे की स्वदेशी विकसित ऑटोमैटिक ट्रेन संरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य ट्रेन संचालन को अत्यधिक सुरक्षित एवं त्रुटिरहित बनाना है। यह प्रणाली सिग्नल पासिंग एट डेंजर(स्पेड) को रोकती है एवं निर्धारित गति से अधिक होने पर स्वत: ब्रेकिंग सुनिश्चित करती है। दो ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखती है एवं हेड-ऑन और रियर-एंड टक्कर की संभावना को न्यूनतम करती है। इन-कैब सिग्नल डिस्प्ले, मूवमेंट अथॉरिटी की निगरानी और सतत गति-नियंत्रण जैसी विशेषताएं इसे अत्याधुनिक बनाती है। बीते दिन महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बिलासपुर में अत्याधुनिक कवच प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। यह प्रयोगशाला स्वदेशी ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली कवच के प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने एवं कर्मचारियों को वास्तविक परिस्थितियों में संरक्षा संबंधी प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने हेतु स्थापित की गई है। नवस्थापित कवच प्रयोगशाला में उच्च क्षमता वाले सिमुलेटर के माध्यम से लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सिग्नल एवं दूरसंचार कर्मियों को वास्तविक ट्रेन संचालन की विभिन्न परिस्थितियों स्पैड परिदृश्य, ओवरस्पीड स्थिति, आपातकालीन ब्रेकिंग, ट्रेन-टू-ट्रेन टक्कर रोकथाम का जीवंत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह सुविधा कर्मचारियों को कवच से जुड़े वास्तविक सिस्टम, उसकी कार्यप्रणाली और परिचालन आवश्यकताओं को समझने में अत्यंत सहायक होगी, जिससे संपूर्ण नेटवर्क पर कवच की तैनाती और उपयोग और भी प्रभावी होगा। यह पहल उच्च संरक्षा मानकों, तकनीकी दक्षता एवं भविष्य के सुरक्षित रेल संचालन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई कवच प्रयोगशाला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की संरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी एवं आने वाले समय में पूरे नेटवर्क में कवच प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण मंच सिद्ध होगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कवच कार्यों की प्रगति
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बड़े पैमाने पर कवच कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें स्टेशन-कवच, लोको-कवच, टॉवर, ओएफसी नेटवर्क एवं अन्य संबंधित अवसंरचना शामिल हैं। लगभग 1654 करोड़ की लागत से यह कार्य संचालित हो रहा है। कई शाखा लाइनों पर भी कवच स्थापना का कार्य जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 02:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / अत्याधुनिक कवच प्रयोगशाला में रेल कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पंचायतों में उप निर्वाचन को लेकर बजा बिगुल, 29 को होगा मतदान

rampur fake sir form case nri voters fir election revision news
सिवनी

बाघिन के गले से सेटेलाइट कॉलर गिरा, सर्चिंग दल दोबारा ट्रेस करने में जुटा

सिवनी

बस ऑपरेटर आए दिन कर रहे विवाद, पुलिस ने दी समझाइश

सिवनी

दो जिलों के पुलिस को छका रहा प्रधान आरक्षक, डेढ़ माह से चल रहा फरार

सिवनी

जिले में अवैध शराब बिक्री का गजब खेल, ढाबों के साथ किराना दुकानों में भी मिल रही

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.