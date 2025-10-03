Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

Railway: ओवरब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे से मिली प्राइमरी स्वीकृति, धीरे-धीरे बढ़ रही फाइल

तीन स्तर पर मिलनी है स्वीकृति, इसके बाद ही शुरु हो पाएगा रेलवे के हिस्से का कार्य

2 min read

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Oct 03, 2025

सिवनी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने छिंदवाड़ा चौक, गणेश मंदिर से थोक सब्जी मंडी नागपुर रोड तक अपने हिस्से में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर प्राइमरी स्वीकृति दे दी है। फाइल अभी दो और स्तर पर स्वीकृति के लिए पहुंचेगी। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही रेलवे के हिस्से का काम शुरु हो पाएगा। यानी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य पूरा होने में कम से कम 7 से 8 माह लग जाएंगे। बता दें कि नगझर से सीलादेही तक फोरलेन सडक़ व रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य करा रही है। काम धीमे गति से चल रहा है। लेटलतीफी की वजह से आम आदमी परेशान है। निर्माण कार्य के चलते सडक़ों पर उड़ती धूल, छोटे-छोटे कंकड़ से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं बारिश में सडक़ पर कीचड़ हो जा रहा है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शहर के भीतर से गुजरे पुराने नेशनल हाइवे सडक़ (नगझर से सीलादेही तक लगभग 14 किमी) को फोरलेन बनाने का काम कर रही है। इसमें फोरलेन सडक़ निर्माण के अलावा 630 मीटर लंबी रेलवे ओवर ब्रिज भी बनाई जा रही है। कार्य की शुरुआत एक वर्ष पहले की गई, लेकिन आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ। आलम यह है कि 500 मीटर का भी सफर करने पर लोगों को 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है।

109 करोड़ के टेंडर की मिली थी स्वीकृति
शहर के भीतर सडक़ को फोरलेन बनाने के लिए 126 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय ने राशि स्वीकृति के बाद एमपीआरडीसी को सडक़ बनाने का जिम्मा सौंपा। हालांकि बाद में बजट कर दिया गया और 109 करोड़ के टेंडर को स्वीकृति मिली। इसके बाद फिर से फाइल दौड़ी और बजट कुछ और बढ़ाया गया।
स्वीकृति के बाद छह माह
छिंदवाड़ा चौक, गणेश मंदिर से थोक सब्जी मंडी नागपुर रोड लगभग आधा किमी तक रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ब्रिज का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। वहीं रेलवे के हिस्से में तीन पिलर बनने हैं। इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। 630 मीटर लंबे बन रहे ओवरब्रिज के लिए रेलवे के हिस्से के कार्य को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर जोन को अनुमति देनी है। इसका प्रस्ताव भी एमपीआरडीसी ने भेजा है, लेकिन अभी अधूरी अनुमति मिली है। रेलवे ट्रैक के ऊपर के हिस्से को ओवरब्रिज से कनेक्ट करने के लिए बनने वाले इन पिलर की मंजूरी मिलने के बाद ही आगे का कार्य तेज गति से हो पाएगा।

आम आदमी को राहत की उम्मीद
नगझर से सीलादेही तक सडक़ के दोनों तरफ 600 से अधिक मकान, 1000 से अधिक दुकानें हैं। कई मकान एवं दुकान अतिक्रमण के दायरे में आ गई थी। जिसे लगभग मार्च माह में प्रशासन ने चिन्हित कर तोड़ा था। छिंदवाड़ा चौक से नागपुर रोड की तरफ जाने पर दोनों तरफ की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा हो और आम आदमी को राहत मिले।

इनका कहना है…
आरओबी का कार्य चल रहा है। रेलवे से प्राइमरी स्वीकृति मिल गई है। दो अन्य स्तर पर स्वीकृति होना शेष है। फरवरी 2026 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
दीपक आड़े, महाप्रबंधक, एमपीआरडीसी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Railway: ओवरब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे से मिली प्राइमरी स्वीकृति, धीरे-धीरे बढ़ रही फाइल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sports: राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिवनी का दबदबा

सिवनी

पेंच टाइगर रिजर्व पर्यटकों से हुआ गुलजार, देवी स्वरूपा कन्याओं ने किया पूजन

सिवनी

MP में यहां होगा सड़कों का चौड़ीकरण, सुधरेगी यातायात व्यवस्था

seoni road widening traffic signal jam solution mp news
सिवनी

पेंच टाइगर रिजर्व में महंगा हुआ बाघ का दीदार, छह दिन बाद खुलेंगे गेट

Pench Tiger Reserve entry fees increases expensive guide mp news
सिवनी

विभाग थपथपा रहा अपनी पीठ, गांवों में अवैध शराब बिक्री धड़ल्ले पर

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.