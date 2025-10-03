Railway: ओवरब्रिज निर्माण को लेकर रेलवे से मिली प्राइमरी स्वीकृति, धीरे-धीरे बढ़ रही फाइल

सिवनी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने छिंदवाड़ा चौक, गणेश मंदिर से थोक सब्जी मंडी नागपुर रोड तक अपने हिस्से में रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर प्राइमरी स्वीकृति दे दी है। फाइल अभी दो और स्तर पर स्वीकृति के लिए पहुंचेगी। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही रेलवे के हिस्से का काम शुरु हो पाएगा। यानी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य पूरा होने में कम से कम 7 से 8 माह लग जाएंगे। बता दें कि नगझर से सीलादेही तक फोरलेन सडक़ व रेल ओवरब्रिज निर्माण कार्य करा रही है। काम धीमे गति से चल रहा है। लेटलतीफी की वजह से आम आदमी परेशान है। निर्माण कार्य के चलते सडक़ों पर उड़ती धूल, छोटे-छोटे कंकड़ से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं बारिश में सडक़ पर कीचड़ हो जा रहा है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शहर के भीतर से गुजरे पुराने नेशनल हाइवे सडक़ (नगझर से सीलादेही तक लगभग 14 किमी) को फोरलेन बनाने का काम कर रही है। इसमें फोरलेन सडक़ निर्माण के अलावा 630 मीटर लंबी रेलवे ओवर ब्रिज भी बनाई जा रही है। कार्य की शुरुआत एक वर्ष पहले की गई, लेकिन आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ। आलम यह है कि 500 मीटर का भी सफर करने पर लोगों को 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है।