Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

सिवनी हवाला कांड में एमपी पुलिस ने दर्ज किया एक और केस, मोबाइल नंबर से खुल सकता है राज

Seoni Hawala Scandal: सतना से उठाई गई थी सिवनी हवाला कांड की रकम, नागपुर भेजे जा रहे थे 2 करोड़ एक लाख रुपए, एमपी पुलिस ने अलग से दर्ज किया प्रकरण...

2 min read

सिवनी

image

Sanjana Kumar

Oct 15, 2025

Seoni Hawala Scandal

Seoni Hawala Scandal

Seoni Hawala Scandal: मध्य प्रदेश पुलिस ने हवाला का कारोबार से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा किया है। सिवनी में सामने आए इस हवाला कांड में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 2 करोड़ एक लाख रुपए की नकदी जब्त की थी। बताया जा रहा है कि वह सतना से उठाई गई थी। जिसे हवाला के जरिए नागपुर भेजा जा रहा था। इस रकम के तार नागपुर और अन्य राज्यों से भी जुडे़ होने की आशंका जताई जा रही है।

मिंटू नाम आया सामने

जानकारी के मुताबिक ये रकम स्थानीय स्तर पर हवाला नेटवर्क (Seoni Hawala Scandal) के जरिए ट्रांसफर की जा रही थी। इस दौरान पुलिस को खुफिया सूत्रों से सूचना मिली और ये कार्रवाई की गई। शुरुआती जांच में मिंटू नाम सामने आया है, जो इस हवाला नेटवर्क से जुडा़ है। पुलिस अब भी उसके मोबाइल नंबरों और कॉल डिटेल के माध्यम से कारोबारी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

पुलिस ने अलग से दर्ज किया केस

जानकारी यह भी मिल रही है कि मामले में अब अलग से एक मामला दर्ज किया गया है। ये रकम कहां से आई और किसे भेजी जा रही है इस पर भी गहनता से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि हवाला की ये राशि व्यापारिक लेन-देन से जुड़ी टैक्स चोरी की हो सकती है।

चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं

जांच अधिकारी के मुताबिक मामला बेहद संवेदनशील है। कुछ मोबाइल नंबर और खातों की जानकारी सामने आई है। इनकी जांच साइबर टीम कर रही है। प्रारंभिक जांच में रकम नागपुर से जुड़े हवाला नेटवर्क के लिए भेजी जा रही थी। इस बड़ी नकदी की बरामदगी के बाद एमपी के सतना पुलिस ने हवाला कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि आने वाले दो दिनों में इस हवाला कांड में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

पटाखा फोड़ने की सजा से दहशत में आए छात्र ने दी जान, चौंका देगा प्रिंसिपल की बर्बरता का एक और मामला
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 11:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / सिवनी हवाला कांड में एमपी पुलिस ने दर्ज किया एक और केस, मोबाइल नंबर से खुल सकता है राज

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिवनी हवाला कांड में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 11 पर डकैती का केस

MP Police Hawala Scandal seoni
सिवनी

8 अक्टूबर की रात डाली थी डकैती, पांच पुलिसकर्मी हिरासत में, मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट

सिवनी

जबलपुर क्राइम ब्रांच के एएसपी करेंगे हवाला मामले की जांच, सिवनी से हुआ ट्रांसफर

सिवनी

रिपोर्ट का इंतजार, एसडीओपी समेत 11 पुलिसकर्मियों पर होगी एफआईआर

सिवनी

डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा जिला अस्पताल, ट्रामा सेंटर भी बीमार

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.