सिवनी हवाला कांड में एमपी पुलिस ने दर्ज किया एक और केस, मोबाइल नंबर से खुल सकता है राज

जांच अधिकारी के मुताबिक मामला बेहद संवेदनशील है। कुछ मोबाइल नंबर और खातों की जानकारी सामने आई है। इनकी जांच साइबर टीम कर रही है। प्रारंभिक जांच में रकम नागपुर से जुड़े हवाला नेटवर्क के लिए भेजी जा रही थी। इस बड़ी नकदी की बरामदगी के बाद एमपी के सतना पुलिस ने हवाला कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि आने वाले दो दिनों में इस हवाला कांड में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।