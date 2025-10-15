सिवनी हवाला कांड में एमपी पुलिस ने दर्ज किया एक और केस, मोबाइल नंबर से खुल सकता है राज

Seoni Hawala Scandal
Seoni Hawala Scandal: मध्य प्रदेश पुलिस ने हवाला का कारोबार से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा किया है। सिवनी में सामने आए इस हवाला कांड में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 2 करोड़ एक लाख रुपए की नकदी जब्त की थी। बताया जा रहा है कि वह सतना से उठाई गई थी। जिसे हवाला के जरिए नागपुर भेजा जा रहा था। इस रकम के तार नागपुर और अन्य राज्यों से भी जुडे़ होने की आशंका जताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक ये रकम स्थानीय स्तर पर हवाला नेटवर्क (Seoni Hawala Scandal) के जरिए ट्रांसफर की जा रही थी। इस दौरान पुलिस को खुफिया सूत्रों से सूचना मिली और ये कार्रवाई की गई। शुरुआती जांच में मिंटू नाम सामने आया है, जो इस हवाला नेटवर्क से जुडा़ है। पुलिस अब भी उसके मोबाइल नंबरों और कॉल डिटेल के माध्यम से कारोबारी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
जानकारी यह भी मिल रही है कि मामले में अब अलग से एक मामला दर्ज किया गया है। ये रकम कहां से आई और किसे भेजी जा रही है इस पर भी गहनता से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि हवाला की ये राशि व्यापारिक लेन-देन से जुड़ी टैक्स चोरी की हो सकती है।
जांच अधिकारी के मुताबिक मामला बेहद संवेदनशील है। कुछ मोबाइल नंबर और खातों की जानकारी सामने आई है। इनकी जांच साइबर टीम कर रही है। प्रारंभिक जांच में रकम नागपुर से जुड़े हवाला नेटवर्क के लिए भेजी जा रही थी। इस बड़ी नकदी की बरामदगी के बाद एमपी के सतना पुलिस ने हवाला कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि आने वाले दो दिनों में इस हवाला कांड में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं।
