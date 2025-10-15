Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

पटाखा फोड़ने की सजा से दहशत में आए छात्र ने दी जान, चौंका देगा प्रिंसिपल की बर्बरता का एक और मामला

MP News: एमपी के निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 10वीं के छात्र ने कर ली आत्महत्या, तो धार में प्रिंसिपल की क्रूरता का शिकार हुआ छात्र...

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 15, 2025

MP News

MP News

MP News: एमपी के निवाड़ी के पृथ्वीपुर क्षेत्र वार्ड 13 पारपछीत निवासी 14 वर्षीय छात्र ने सोमवार को फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन का आरोप है कि अल्फोसा स्कूल के फादर ने उसे निकाल दिया था। रामकुमार का बेटा साहित 10वीं में पढ़ता था। पिता के अनुसार बेटे ने छह अक्टूबर को स्कूल परिसर में पटाखा फोड़ दिया था। नाराज फादर संतोष ने उसे 15 दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया। इससे मासूम साहिल दहशत में आ गया। पढ़ाई को लेकर परेशान रहने लगा था।

रामकुमार की मानें तो घटना (Student Suicide) के बाद से स्कूल बंद है। फादर भी भाग गया है। उन्होंने पुलिस को शिकायती आवेदन दिया है। प्राचार्य रीना मोल पीए का कहना, हमारे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। पिता को बच्चे की हरकत के बारे में बताया गया था।

इधर स्कूल प्राचार्य ने 8वीं के छात्र को बर्बरता से पीटा, घायल

सिंघाना (धार). करोली गांव के पीएसजीएन स्कूल में प्राचार्य ने 8वीं के छात्र को छड़ी से पीट-पीटकर घायल कर दिया। गाल, हाथ और जांघों में सूजन है। घटना (MP News) सोमवार दोपहर की है। छात्र कक्षा में दोस्तों के साथ हंसी-मजाक कर रहा था। एक छात्र ने क्लास टीचर को बताया। टीचर ने प्राचार्य भारत सिंह बघेल को बताया। इस पर बघेल ने छात्र को ऑफिस में बुलाकर बेरहमी से पीटा। आरोप है कि जातिसूचक अपशब्द भी कहे। पुलिस ने आरोपी बघेल को हिरासत में ले लिया।

उधर कलेक्टर ने महिला को घसीट कर निकलवाया, हाथ जोड़ती रह गई पीड़िता

दतिया.एमपी के दतिया के नगर परिषद बड़ौनी की रजनी बुधौलिया जनसुनवाई में जमीन के स्वामित्व विवाद को लेकर न्याय की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट पहुंची थी। बात सुनने के बजाय कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने भड़कते हुए कहा तुम मुझे ब्लैकमेल करती हो। नौटंकी कर रही हो। कलेक्टर ने बाहर करने महिला पुलिस कर्मियों से घसीटवाकर निकलवाया। महिला हाथ जोड़ती रही, लेकिन कलेक्टर ने उसकी एक न सुनी।

15 Oct 2025 10:16 am

