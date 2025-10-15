पटाखा फोड़ने की सजा से दहशत में आए छात्र ने दी जान, चौंका देगा प्रिंसिपल की बर्बरता का एक और मामला

MP News: एमपी के निवाड़ी के पृथ्वीपुर क्षेत्र वार्ड 13 पारपछीत निवासी 14 वर्षीय छात्र ने सोमवार को फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन का आरोप है कि अल्फोसा स्कूल के फादर ने उसे निकाल दिया था। रामकुमार का बेटा साहित 10वीं में पढ़ता था। पिता के अनुसार बेटे ने छह अक्टूबर को स्कूल परिसर में पटाखा फोड़ दिया था। नाराज फादर संतोष ने उसे 15 दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया। इससे मासूम साहिल दहशत में आ गया। पढ़ाई को लेकर परेशान रहने लगा था।