Murder: साली ने जीजा से पीछा छुड़ाने देखी रील्स, 50 हजार में सुपारी देकर नरसिंहपुर में करा दी हत्या



सिवनी/छपारा/नरसिंहपुर. साली से अवैध संबंध को लेकर सिवनी के छपारा निवासी युवक सृजन साहू की नरसिंहपुर में हत्या कर दी गई। साली ने जीजा से पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की साजिश रची और फिर 50 हजार रुपए में सुपारी दे दी। नरसिंहपुर पुलिस ने मंगलवार को हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी अपचारी बालक, साली समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साली ने खुद की शादी के बाद जीजा से पीछा छुड़ाने उसकी हत्या की ऐसी साजिश रची कि पुलिस को भी गुत्थी सुलझाने तीन दिन जंगल की खाक छाननी पड़ी। साली ने 25 दिन पहले से ही हत्या की पूरी योजना बना ली थी। सोशल मीडिया पर कई चर्चित घटनाक्रमों के वीडियो देखे और इसके बाद दो चाकू खरीदे और फिर पूरी घटना को आरोपियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। नरसिंहपुर एसपी डॉ. ऋषिकेश मीना ने अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि सिवनी जिले के छपारा निवासी युवक सृजन साहू(36) अपनी पत्नी को भाइदूज पर छोडऩे के लिए कार से नरसिंहपुर ससुराल आया था। उसका रिश्ते में साली सुषमा उर्फ निधि(19) से प्रेम संबंध था। निधि की शादी कुछ माह पहले ही गोटेगांव क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। मुंगवानी थाना में 25 अक्टूबर को सिवनी जिले के छपारा निवासी युवक के नरसिंहपुर के जलसा होटल के सामने से रहस्यमय तरीके से गुम होने की सूचना दर्ज हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में तीन विशेष टीमों का गठन किया। जांच के दौरान मृतक के भाई से यह तथ्य सामने आया कि 25 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2 बजे सृजन अपने भाई के साथ होटल के सामने किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक सफेद रंग की कार में सवार एक युवती होटल के सामने पहुंची और सृजन से कुछ समय बात करने के पश्चात उसे अपने साथ पैदल किसी अज्ञात दिशा में ले गई। इसके बाद सृजन वापस नहीं लौटा। पुलिस ने पड़ोसी जिलों के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से जानकारी जुटाई।