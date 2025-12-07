विद्यार्थियों के बीच पहुंची कलेक्टर ने कही यह बात, शिक्षकों को भी दिए निर्देश

सिवनी. कलेक्टर शीतला पटले ने गुरुवार को धनौरा विकासखण्ड के निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक शाला कुड़ारी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय परिसर, कक्षाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों से उनके पसंदीदा विषयों और आगामी परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए नियमित अध्ययन, समय का सदुपयोग और पाठ्यक्रम की समझ आवश्यक है। कलेक्टर ने प्रत्येक बच्चे से उनके भविष्य के सपनों के बारे में पूछा और उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, शिक्षक सहित विभिन्न क्षेत्रों में करियर निर्माण के लिए मोटीवेट किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य स्पष्ट होने पर मेहनत और लगन से किसी भी सफलता को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने विद्यालय प्राचार्य और शिक्षकों को विद्यार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान देने तथा करियर गाइडेंस कक्षाओं का नियमित आयोजन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विद्यालय में शिक्षण स्तर, उपस्थिति, स्वच्छता और शैक्षणिक वातावरण की निगरानी मजबूत रखने पर जोर दिया।
बड़ी खबरेंView All
सिवनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग