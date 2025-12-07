कैमरे में बाघिन की मिली लोकेशन, सर्चिंग टीम पहुंची तो हुई गायब

सिवनी. पेंच टाइगर रिजर्व में सर्चिंग टीम एवं बाघिन के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है। सातवें दिन गुरुवार सुबह ही सर्चिंग टीम को बाघिन की लोकेशन मिल गई थी। इसके बाद पूरी टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि टीम का जमावड़ा देख बाघिन मूवमेंट करने लगी और घने जंगलों में सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप गई। ऐसे में टीम को सफलता नहीं मिल पाई। शाम तक उसकी खोजबीन जारी रही। बड़ी बात यह थी कि रूखड़ बफर क्षेत्र मासूरनाला के पास सुबह 7 बजे से लगभग आधे घंटे बाघिन बैठी रही। कैमरे में लोकेशन मिलने पर पास में सर्चिंग कर रहे एक दल को सूचना दी गई। हाथी पर सवार सर्चिंग टीम के सदस्य मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुष्टि की। इसके बाद धीरे-धीरे टीम के अधिकतर सदस्य मौके पर पहुंच गए। हालांकि जब तक टीम बाघिन को बेहोश करने के लिए प्रक्रिया अपनाती तब तक बाघिन सुरक्षित स्थान पर निकल गई। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के बाघों का नस्ल सुधारने देश के पहले इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन के तहत चयनित पेंच टाइगर रिजर्व की खास बाघिन की तलाश की जा रही है। चालाक बाघिन लगातारअपने आसपास इंसानों को देखकर अपनी जगह बदल रही है। सर्चिंग टीम में लगभग 25 सदस्य 8 हाथी और 40 से अधिक कैमरे की मदद से बाघिन को पकडऩे का प्रयास कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के सिवनी स्थित पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बीच चल रहे अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण अभियान (इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन) के तहत 28 नवंबर से टीम बाघिन को पकडऩे के लिए जुटी हुई है। पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन सभी प्रोटोकॉल और रणनीतियों के अनुसार उसकी खोजबीन कर रही है।
