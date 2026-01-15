15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

Big news: जिला जेल से तीन कैदी हुए फरार, जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हडक़ंप मचा

पूरी रात पुलिस देती रही दबिश, जिला जेल की सुरक्षा पर उठा बड़ा सवाल

less than 1 minute read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Jan 15, 2026

सिवनी. जिला जेल में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के आरोप में जेल में बंद विचाराधीन तीन बंदी बुधवार शाम लगभग 7 बजे सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए फिल्मी स्टाइल में जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। बड़ी बात यह थी कि जेल प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं लग पाई। रात में रूटीन प्रक्रिया के तहत कैदियों की गिनती होने पर उन्हें जानकारी लगी। इस घटना ने जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हडक़ंप मचा दिया। पूरी रात पुलिस आरोपियों के घर, रिश्तेदारों एवं अन्य जगह पर दबिश देती रही। जेल प्रशासन ने तीनों विचाराधीन बंदी लखनवाड़ा के पीपरडाही निवासी विजय पिता छिद्दीलाल लज्जेवार(21), अंकित पिता श्रीपाल श्रीवास(20) एवं महाराष्ट्र के गोंदिया जिला के सावली निवासी विशाल पिता ब्रह्मानंद(22) के खिलाफ डूंडासिवनी थाना में जेल की दीवार फांदने की एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि पुलिस की दबिश कारगर साबित हुई और परिजन गुरुवार सुबह 8 बजे तीनों आरोपियों को लेकर जिला जेल पहुंचे। इसके बाद जेल प्रशासन एवं पुलिस ने राहत की सांस ली। इस मामले में जेल प्रशासन ने एक प्रहरी को निलंबित कर दिया है। वहीं जेल प्रबंधन की ओर से भी इस मामले में सुरक्षा चूक की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 03:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Big news: जिला जेल से तीन कैदी हुए फरार, जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हडक़ंप मचा

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया धान खरीदी केन्द्र प्रभारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

seoni
सिवनी

बाघ के हमला करने मिले साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

सिवनी

सिवनी-बालाघाट एवं सिवनी-मंडला मार्ग पर परेशानी होगी दूर, मरम्मत कराएगा विभाग

सिवनी

हवन-पूजन के साथ 99 मंडलों में हुआ अक्षत कलश वितरण

सिवनी

खुले में पड़े हजारों क्विंटल धान, मौसम बिगड़ा तो होगा बड़ा नुकसान

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.