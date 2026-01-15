Big news: जिला जेल से तीन कैदी हुए फरार, जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हडक़ंप मचा

सिवनी. जिला जेल में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के आरोप में जेल में बंद विचाराधीन तीन बंदी बुधवार शाम लगभग 7 बजे सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए फिल्मी स्टाइल में जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। बड़ी बात यह थी कि जेल प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं लग पाई। रात में रूटीन प्रक्रिया के तहत कैदियों की गिनती होने पर उन्हें जानकारी लगी। इस घटना ने जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हडक़ंप मचा दिया। पूरी रात पुलिस आरोपियों के घर, रिश्तेदारों एवं अन्य जगह पर दबिश देती रही। जेल प्रशासन ने तीनों विचाराधीन बंदी लखनवाड़ा के पीपरडाही निवासी विजय पिता छिद्दीलाल लज्जेवार(21), अंकित पिता श्रीपाल श्रीवास(20) एवं महाराष्ट्र के गोंदिया जिला के सावली निवासी विशाल पिता ब्रह्मानंद(22) के खिलाफ डूंडासिवनी थाना में जेल की दीवार फांदने की एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि पुलिस की दबिश कारगर साबित हुई और परिजन गुरुवार सुबह 8 बजे तीनों आरोपियों को लेकर जिला जेल पहुंचे। इसके बाद जेल प्रशासन एवं पुलिस ने राहत की सांस ली। इस मामले में जेल प्रशासन ने एक प्रहरी को निलंबित कर दिया है। वहीं जेल प्रबंधन की ओर से भी इस मामले में सुरक्षा चूक की आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है।