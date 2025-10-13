बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व : 3200 स्क्वायर मीटर में करेंगे बाघों की तलाश, हाथी व बायसन की संख्या भी होगी दर्ज

शहडोल. 2022 के बाद अब 2026 में होने वाली बाघ की गणना की तैयारी शुरु हो गई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 1300 स्क्वायर मीटर के साथ ही उमरिया, शहडोल व कटनी के लगभग 1900 स्क्वायर मीटर सामान्य वन क्षेत्र में बाघों की गणना होगी। पार्क प्रबंधन इस बार बाघ व तेंदुआ के साथ ही जंगली हाथी व बायसनों की संख्या भी दर्ज करने की तैयारी में है, जिससे कि उनकी भी संख्या का आंकलन हो सके। क्षेत्र संचालकों का प्रशिक्षण 15,16 व 17 सितम्बर को हो चुका है। आगामी 15 व 16 अक्टूबर को मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय परियोजना मण्डल, संरक्षित क्षेत्र के क्षेत्र संचालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में होगा। प्रशिक्षण के दौरान बाघ गणना को लेकर पूरी रूपरेखा तय होगी।