शहडोल

कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, तीन घंटे रहा सडक़ जाम

परिजनों ने सडक़ पर शव रखकर किया हंगामा, समझाइश के बाद माने

less than 1 minute read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Oct 26, 2025

परिजनों ने सडक़ पर शव रखकर किया हंगामा, समझाइश के बाद माने
शहडोल. ब्यौहारी थाना क्षेत्र में बीती सडक़ हादसे में युवक की मौत केे बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सडक़ पर शव रखकर तीन घंटे हंगामा करते हुए एफआइआर व सडक़ सुधार की मांग करते रहे। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद परिजन आगे की कार्रवाई के तैयार हुए। पुलिस ने बताया कि विष्णुपाल बैस 22 वर्ष शुक्रवार की रात करीब 8 बजे किसी कार्यक्रम से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान पसगड़ी चौक समीप तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन परिजनों ने सडक़ पर शव रखकर चालक के विरुद्ध एफआइआर व गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। करीब 3 घंटे चले इस प्रदर्शन से सडक़ के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने देर रात कार क्रमांक एमपी 64 टी 0902 के चालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया, जिसके बाद मामला शंात हुआ और आवागमन शुरू हो सका।

सडक़ मरम्मत की उठी मांग

पुलिस ने बताया कि शव रखकर प्रदर्शन कर रहे परिजन व स्थानीय लोगों ने जर्जर सडक़ की मरम्मत कराने की भी मांग की। लोगों का कहना है था कि सडक़ की हालत काफी जर्जर हो चुकी है, जिससे आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। रात के अंधेरे में तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही में छोटे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

Updated on:

26 Oct 2025 12:05 pm

Published on:

26 Oct 2025 12:04 pm

