शहडोल

जर्मनी से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे फुटबॉल खिलाडिय़ों को किया सम्मानित

आधुनिक तकनीक से साथी खिलाडिय़ों को कराएंगे अवगत

2 min read

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Oct 19, 2025

आधुनिक तकनीक से साथी खिलाडिय़ों को कराएंगे अवगत
शहडोल. मिनी ब्राजील के नाम से पहचान बना चुके ग्राम विचारपुर के 5 फुटबॉल खिलाडिय़ों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण 4 से 12 अक्टूबर तक जर्मनी में प्रदान किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर जर्मनी से वापस लौटे फुटबॉल खिलाड़ी सानिया कुंडे, लक्ष्मी सहीस, सुहानी कोल, वीरेंद्र बैगा, प्रीतम सिंह, मनीष घसिया को विधायक जयसिंहनगर मनीषा सिंह ने बिरसा मुंडा फुटबॉल मैदान में ट्राफी, प्रमाण पत्र एवं टी-शर्ट प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। जिसमें बालिकाओं की फुटबॉल टीम ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया।

विचारपुर मिनी ब्राजील ने नाम से जाना जा रहा

विधायक ने कहा कि ग्राम विचारपुर को अब मिनी ब्राजील ने नाम से जाना जा रहा है, यह शहडोल जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि ग्राम विचारपुर के फुटबॉल खिलाडिय़ों की प्रतिभा और जूनून की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम सहित अन्य विश्व स्तरीय मंच पर सराहना की है। उन्होंने कहा कि जर्मनी में प्रशिक्षण प्राप्त कर आए फुटबॉल खिलाड़ी अब अन्य फुटबॉल खिलाडिय़ों को खेल की आधुनिक तकनीकों की बारीकियों से अवगत कराएंगे। इस अवसर पर फुटबॉल खिलाड़ी सुहानी कोल एवं लक्ष्मी सहीस कोच द्वारा जर्मनी की यात्रा के बारे में अपने विचार साझा किया गया। उन्होंने कहा कि जर्मनी के कोच से फुटबॉल खेल की नई-नई खेल तकनीकियों से संबंधित जानकारियां सीखने को मिली हंै। जो भविष्य में होने वाली फुटबॉल प्रतियोगिताओ में काफी मददगार साबित होंगी।

4 से 12 अक्टूबर तक किया प्रशिक्षण प्राप्त

पंडित शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के संचालक शारीरिक शिक्षक एवं खेल विभाग डॉ. आदर्श तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास अखिलेश मिश्रा, समन्वयक खेल एवं युवा कल्याण विभाग अजय सोंधिया, सहायक संचालक खेल रईस अहमद, दयानंद सोंधिया, अनिल सिंह फुटबॉल कोच, यशोदा सिंह, रजनी सिंह फुटबॉल कोच सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं फुटबॉल खिलाड़ी उपस्थित रहे।गौरतलब है कि मिनी ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी निरंतर अभ्यास कर अपने खेल कौशल को निखार रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का उनका जज्बा क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन रहा है। जर्मनी के प्रतिष्ठित क्लब ने विचारपुर के खिलाडिय़ों और कोच को 4 से 12 अक्टूबर तक कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ के निर्देशन में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान आधुनिक फुटबॉल तकनीक, फिटनेस, टीम रणनीति और टैक्टिकल गेम प्लानिंग की गहन ट्रेनिंग प्राप्त किया। खिलाडिय़ों को गेंद नियंत्रण पासिंग, शूटिंग और रक्षात्मक व आक्रामक रणनीतियां सिखाए गए।

Published on:

19 Oct 2025 11:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / जर्मनी से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे फुटबॉल खिलाडिय़ों को किया सम्मानित

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

