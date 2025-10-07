Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

पुरुषों ने लगाई 1500 मीटर दौड़, महिलाओं ने कबड्डी व रस्साकसी में दिखाया दम

गांधी स्टेडियम में संभागीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

less than 1 minute read

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Oct 07, 2025

शहडोल. नगर के महात्मा गांधी स्टेडियम में सोमवार को संभागीय श्रमिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल भोपाल के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में शहडोल, उमरिया व अनूपपुर के खिलाडिय़ों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जैतपुर विधायक जयसिंह मरावी व जयसिंहनगर विधायक मनीषा सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर और महिलाओं की 100 मीटर दौड़ को हरीझंडी दिखाकर किया। संभागीय खेल कूद प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर व 1500 मीटर दौड़, ऊंची कूद, लम्बीकूद, तवा फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, वॉलीबॉल व कैरम प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। इसी प्रकार महिला श्रमिक खिलाडिय़ों के लिए 100 मीटर एवं 200 मीटर दौड़, कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी विजेता एवं उप विजेता खिलाडिय़ों को शील्ड एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए।
प्रतियोगिताओं का संचालन संभागीय क्षेत्रीय अधिकारी डॉ दिलीप बहरे ने किया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल ने पुरस्कार वितरण किया। इस अवसर पर नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा डोली, तनवीर अहमद मुख्य अभियंता पॉवर प्लांट चचाई, रवि प्रकाश सिंह हेड एचआर ओरिएन्ट पेपर मिल सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी व खेल एवं युवा कल्याण विभाग की टीम उपस्थित रही।

खिलाडिय़ों का किया उत्साहवर्धन

मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल संभागीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता में पहुंचकर खिलाडिय़ों से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेलकूद से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि टीम भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास भी विकसित होता है। खेल से व्यक्ति की फिटनेस बढती है तथा शरीर में स्फूर्ति आती है।

Published on:

07 Oct 2025 12:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / पुरुषों ने लगाई 1500 मीटर दौड़, महिलाओं ने कबड्डी व रस्साकसी में दिखाया दम

