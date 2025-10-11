मेडिकल कॉलेज पहुंची पीएचसीएल की टीम ने की जांच, दवाइयों के रखरखाव में भी मिली खामियां

शहडोल. मेडिकल कॉलेज शहडोल में गर्भवती महिलाओं और सर्जरी के मरीजों के शरीर पर पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन लगाने के बाद हो रहे रिएक्शन के मामले में शासन स्तर पर जांच कराई जा रही है। लगातार एक वर्ष से मरीजों में स्किन बर्न और फफोले जैसी शिकायतें आने के बाद आखिरकार एमपीपीएचसीएल भोपाल की टीम शहडोल पहुंची। दो दिन तक चली इस जांच में कई जानकारी जुटाई है। भोपाल से पहुंची एमपीपीएचसीएल की टीम ने मेडिकल कॉलेज परिसर में दवा सप्लाई, स्टॉक और रखरखाव की व्यवस्था का निरीक्षण किया। टीम ने डॉक्टरों, स्टोर इंचार्ज और फार्मेसी प्रभारी से चर्चा की। इस दौरान शासन से सप्लाई की जाने वाली दवाओं की क्वालिटी और वितरण प्रणाली की भी बारीकी से जांच की गई।