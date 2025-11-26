गिरोह बनाकर राहगीरों के साथ करते थे लूट, दो आरोपी पकड़े, मुख्य आरोपी पुलिस पकड़ से दूर

चाकू की नोक पर अलग-अलग स्थानों में लूट की घटना को दिया था अंजाम
शहडोल. ब्यौहारी पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी प्रिंस उर्फ पीयूष नामदेव 23 वर्ष निवासी मार्तंडगंज व रामयज्ञ सिंह गोंड 21 वर्ष निवासी अंबाडार देवलोंद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि लूट की घटना का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस पकड़ से दूर है। ये कार्रवाई प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ छारी के नेतृत्व में हुई।
पुलिस ने बताया कि 22 नवंबर को पीडि़त राजकुमार पटेल निवासी तेंदुआड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पत्नी व बच्चे के साथ एक निजी स्कूल से लौटते समय रेलवे ब्रिज के समीप गोदावल मौहार में एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू दिखाकर पहले बाइक से गिरा दिया, इसके बाद पत्नी का पर्स छीनकर भाग गया, जिसमें 12 हजार रुपए नकद था। इतना ही नहीं आरोपी ने कुछ दूर आगे जाने के बाद एक विजय पटेल निवासी तेंदुआड़ से भी चाकू की नोक पर 4 हजार रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीडि़तों की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने तकनीकी सहायता से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी के कहने पर लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों के पास से लूट के 7 हजार रुपए नकदी व दो मोटर साइकल बरामद हुई है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी एक गिरोह बनाकर लूट की घटना को अंजाम देते थे। इस घटना के पहले भी आरोपियों ने कई लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पीडि़तों ने आरोपियों की दहशत से थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई। लूट की घटना का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है, गिरफ्तारी के बाद और भी मामलों का खुलासा होगा।
हो सकता है।
गोहपारू थाना क्षेत्र के खन्नौधी में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। बदमाशों ने सूने मकान ताला तोडकऱ कीमती जेवर सहित घरेलू सामान की चोरी कर ले गए। घटना की शिकायत पीडि़त ने थाने में दर्ज कराई है। पीडि़त राजाराम शुक्ला 48 वर्ष निवासी खन्नौधी ने बताया कि वह 23 नवंबर की दोपहर परिवार के साथ ग्राम चोरागड़ी पिपरांव चले गए थै। घर की देखरेख करने पड़ोसे के एक व्यक्ति को कह दिया था। 24 नवंबर की रात करीब 3 बजे पड़ोसी ने सूचना दी की घर का ताला टूटा हुआ है। सुबह आकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, घर से चांदी व सोने के कीमती जेवर, लैपटॉप, राशन व अन्य घरेलू सामान गायब थे। बदमाशों ने करीब 1.50 लाख के सामान चोरी कर ले गए। पीडि़त की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
