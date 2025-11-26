गिरोह बनाकर राहगीरों के साथ करते थे लूट, दो आरोपी पकड़े, मुख्य आरोपी पुलिस पकड़ से दूर

चाकू की नोक पर अलग-अलग स्थानों में लूट की घटना को दिया था अंजाम

शहडोल. ब्यौहारी पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी प्रिंस उर्फ पीयूष नामदेव 23 वर्ष निवासी मार्तंडगंज व रामयज्ञ सिंह गोंड 21 वर्ष निवासी अंबाडार देवलोंद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि लूट की घटना का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस पकड़ से दूर है। ये कार्रवाई प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ छारी के नेतृत्व में हुई।

पुलिस ने बताया कि 22 नवंबर को पीडि़त राजकुमार पटेल निवासी तेंदुआड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पत्नी व बच्चे के साथ एक निजी स्कूल से लौटते समय रेलवे ब्रिज के समीप गोदावल मौहार में एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू दिखाकर पहले बाइक से गिरा दिया, इसके बाद पत्नी का पर्स छीनकर भाग गया, जिसमें 12 हजार रुपए नकद था। इतना ही नहीं आरोपी ने कुछ दूर आगे जाने के बाद एक विजय पटेल निवासी तेंदुआड़ से भी चाकू की नोक पर 4 हजार रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पीडि़तों की शिकायत पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने तकनीकी सहायता से दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी के कहने पर लूट की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपियों के पास से लूट के 7 हजार रुपए नकदी व दो मोटर साइकल बरामद हुई है।