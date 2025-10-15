Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

एमपी में हाईवे पर घूम रहा जंगली हाथियों का झुंड, कार और बाइकों का आवागमन बंद

Shahdol-Rewa Highway - एमपी में जंगली हाथियों का एक झुंड हाईवे पर घूम रहा है। प्रदेश के शहडोल में छोटे बड़े करीब 15 हाथी जंगल से मुख्य रोड पर आ गए हैं।

less than 1 minute read

शहडोल

image

deepak deewan

Oct 15, 2025

Wild elephants roaming on the Shahdol-Rewa Highway in MP

Wild elephants roaming on the Shahdol-Rewa Highway in MP (फोटो : सोशल मीडिया)

Shahdol-Rewa Highway - एमपी में जंगली हाथियों का एक झुंड हाईवे पर घूम रहा है। प्रदेश के शहडोल में छोटे बड़े करीब 15 हाथी जंगल से मुख्य रोड पर आ गए हैं। हाथियों को देख वाहन चालकों के हाथ पैर फूल गए। शहडोल हाईवे पर करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी मची रही। एक कार और दो बाइक सवार बाल-बाल बचे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को जंगल की ओर मोड़ा। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई पर इस दौरान कार और बाइकों का आवागमन बंद कर दिया गया था।

शहडोल–रीवा मुख्य मार्ग पर 15 से अधिक हाथियों का झुंड घूमते दिखा। देवझाड़ इलाके में देर रात यह घटना घटी प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि समधिन नदी के पास हाथी रोड पार करते दिखाई दिए। झुंड में छोटे हाथी भी शामिल थे।

हाई पर हाथियों का झुंड देख वाहन चालकों में दहशत पसर गई। 1 कार और 2 बाइक सवार किसी तरह हाथियों से बचकर गुजर सके। हाथियों के कारण हाईवे पर यातायात रोक दिया गया। वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वनकर्मियों ने हाथियों को किसी तरह जंगल की ओर हांक दिया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक यातायात रुका रहा।

बताया जा रहा है कि हाथियों का यह झुंड देवझाड़, सरई और बुढ़ार क्षेत्रों में पिछले एक हफ्ते से सक्रिय है। इससे किसानों में अपनी सुरक्षा और फसलों के नुकसान को लेकर दहशत है। हाथियों के मूवमेंट पर वन विभाग की नजर है। क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है।

वन विभाग ने अपील की कि हाथियों के पास न जाएं, वीडियो भी न बनाएं

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों के पास न जाएं। उनके वीडियो आदि भी न बनाएं। हाथियों को देखते ही नियंत्रण कक्ष को सूचना दें।

Updated on:

15 Oct 2025 03:03 pm

Published on:

15 Oct 2025 03:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / एमपी में हाईवे पर घूम रहा जंगली हाथियों का झुंड, कार और बाइकों का आवागमन बंद

