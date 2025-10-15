एमपी में हाईवे पर घूम रहा जंगली हाथियों का झुंड, कार और बाइकों का आवागमन बंद

Shahdol-Rewa Highway - एमपी में जंगली हाथियों का एक झुंड हाईवे पर घूम रहा है। प्रदेश के शहडोल में छोटे बड़े करीब 15 हाथी जंगल से मुख्य रोड पर आ गए हैं। हाथियों को देख वाहन चालकों के हाथ पैर फूल गए। शहडोल हाईवे पर करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी मची रही। एक कार और दो बाइक सवार बाल-बाल बचे। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों को जंगल की ओर मोड़ा। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई पर इस दौरान कार और बाइकों का आवागमन बंद कर दिया गया था।