11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

शाहजहांपुर

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले– सपा बार-बार बदल रही पीडीए का मतलब, जनता को कर रही भ्रमित, खुद को नहीं पता इसका मतलब

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रविवार को शाहजहांपुर पहुंचे। पीडीए मुद्दे पर उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी पहले जनता को बताए पीडीए का असली मतलब क्या है। क्योंकि सपा बार-बार इसका अर्थ बदल रही है।

2 min read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Mahendra Tiwari

Jan 11, 2026

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी फोटो सोर्स @mppankajchaudhary X account

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी फोटो सोर्स @mppankajchaudhary X account

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी रविवार को शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि सपा पहले जनता को पीडीए का सही मतलब स्पष्ट करे, क्योंकि वह बार-बार इसके अर्थ बदलती रहती है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने रविवार को शाहजहांपुर दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा पीडीए के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन खुद यह तय नहीं कर पा रही कि पीडीए का मतलब आखिर है क्या। कभी पी का अर्थ बदल दिया जाता है। कभी डी और कभी ए का। पहले सपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह जनता से क्या कहना चाहती है।

संसद के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ किया बैठक

पंकज चौधरी बरेली से लखनऊ जाते समय दोपहर में शाहजहांपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने सांसद अरुण सागर के आवास पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, एमएलसी सुधीर गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उन्हें बुके भेंट कर अभिनंदन किया।
सपा द्वारा पीडीए पंचायतों के जरिए संगठन मजबूत करने के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। भाजपा सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। और विकास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि जनता अब जाति और भ्रम की राजनीति को समझ चुकी है। आने वाले समय में इसका जवाब देगी।

भाजपा के दिवंगत विधायक श्याम बिहारी लाल को दी श्रद्धांजलि

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इससे पहले रविवार को ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बरेली पहुंचे थे। वहां उन्होंने भाजपा के दिवंगत विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिवंगत विधायक के पुत्र से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने का भरोसा दिलाया। बरेली से लौटते समय ही उनका शाहजहांपुर आगमन हुआ। जहां उन्होंने पार्टी संगठन से जुड़े लोगों से संवाद किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 06:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले– सपा बार-बार बदल रही पीडीए का मतलब, जनता को कर रही भ्रमित, खुद को नहीं पता इसका मतलब

बड़ी खबरें

View All

शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बाथरूम में नहाने गया लड़का, दरवाजा खुलते ही ‘मां’ की निकल पड़ी चीख, गीजर बना काल

बाथरूम से निकली मौत की खबर!
शाहजहांपुर

मौत के वो आखिरी 30 सेकंड…भागो…भागो…हटो, पति-पत्नी, 2 बच्चों समेत 5 के उड़े चीथड़े, मंजर देख कांपा लोगों का कलेजा

accident shahjahanpur
शाहजहांपुर

वो रोती रही मुझे भी ले चलो…पर चीज लाने का भरोसा देकर चले गए पापा, परी की आंखों में आंसुओं का सैलाब

accident
शाहजहांपुर

एक बाइक पर सवार 5 लोग ट्रेन से कटे, रेलवे ट्रैक पर बिखरे चीथड़े; 500 मीटर तक घिसटती रही बाइक

शाहजहांपुर

दो दोस्तों ने दिया धोखा… साथ में बिजनेस किया; हिसाब की बारी आई तो किया इनकार, फंदे पर लटका अजय

शाहजहांपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.