बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले– सपा बार-बार बदल रही पीडीए का मतलब, जनता को कर रही भ्रमित, खुद को नहीं पता इसका मतलब

पंकज चौधरी बरेली से लखनऊ जाते समय दोपहर में शाहजहांपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने सांसद अरुण सागर के आवास पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, एमएलसी सुधीर गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उन्हें बुके भेंट कर अभिनंदन किया।

सपा द्वारा पीडीए पंचायतों के जरिए संगठन मजबूत करने के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा किसी एक वर्ग की नहीं, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। भाजपा सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। और विकास की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि जनता अब जाति और भ्रम की राजनीति को समझ चुकी है। आने वाले समय में इसका जवाब देगी।