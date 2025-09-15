कब्र से आ रही थी रोने आवाज, हाथ बाहर निकले थे, आसानी से मिट्टी हटाने पर बच्ची जिंदा निकली हैरत पड़ गए लोग

शाहजहांपुर जिले के गोडापुर गांव में ग्रामीणों को पेड़ों के बीच से हल्की-सी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज़ के पीछे पहुंचे तो देखा कि ज़मीन से एक नन्हा हाथ बाहर निकला हुआ है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी सावधानी से मिट्टी हटाकर करीब 15 दिन की बच्ची को बाहर निकाला। चमत्कार यह था कि बच्ची की सांसें चल रही थीं। पुलिस ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां से गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बच्ची को सघन देखभाल इकाई (आईसीयू) में भर्ती किया है और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।