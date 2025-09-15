कब्र से आ रही थी रोने आवाज, हाथ बाहर निकले थे, आसानी से मिट्टी हटाने पर बच्ची जिंदा निकली हैरत पड़ गए लोग

शाहजहांपुर के जैतीपुर थाना क्षेत्र में रविवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मिट्टी के नीचे दबे एक मासूम की सिसकियां जब ग्रामीणों के कानों तक पहुंचीं तो पूरा गांव दहल गया। ज़मीन से निकला नन्हा हाथ और उसके बाद ज़िंदगी और मौत से जूझती बच्ची का मिलना इंसानियत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर गया।
शाहजहांपुर जिले के गोडापुर गांव में ग्रामीणों को पेड़ों के बीच से हल्की-सी रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज़ के पीछे पहुंचे तो देखा कि ज़मीन से एक नन्हा हाथ बाहर निकला हुआ है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी सावधानी से मिट्टी हटाकर करीब 15 दिन की बच्ची को बाहर निकाला। चमत्कार यह था कि बच्ची की सांसें चल रही थीं। पुलिस ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। जहां से गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बच्ची को सघन देखभाल इकाई (आईसीयू) में भर्ती किया है और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस का कहना है कि बच्ची किसकी है। और उसे किसने ज़िंदा दफनाया। इसकी जांच जारी है। यह घटना जहां एक ओर लोगों को झकझोर रही है। वहीं दूसरी ओर सवाल छोड़ गई है। कि आखिर वह कौन था। जिसने मासूम ज़िंदगी को मिट्टी के हवाले करने की कोशिश की।