दुष्कर्म पीड़िता 14 वर्षीय किशोरी ने आठ माह के बच्चे को दिया जन्म, मंदिर में रहने को मजबूर

Shahjahanpur: शाहजहांपुर के तिलहर मदनापुर की 14 वर्षीय मानसिक रूप से मंदित किशोरी की जिंदगी में दर्द का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार की रात उसने सीएचसी में समय से पहले एक बच्चे को जन्म दिया। यह वही किशोरी है जिसके साथ कुनिया जमालपुर गांव के बाबू ने दुष्कर्म किया था। आरोपी जेल में है, लेकिन पीड़िता और उसका परिवार अब भी सामाजिक तिरस्कार का बोझ झेल रहा है।