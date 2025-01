UP School Closed: ठंड के कहर से इस जिले में बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां, जानें कब खुलेंगे स्कूल

UP School Closed News: उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठण्ड की वजह से स्कूलों की छुट्टियां बधाई जा रही है। शीतलहर और ठंड के बीच इस शहर के स्कूलों की छुट्टियां जिलाधिकारी ने बढ़ा दी हैं। आइये बताते हैं अब स्कूल कब खुलेंगे ?

शाहजहांपुर•Jan 15, 2025 / 06:37 pm• Nishant Kumar

UP School Closed Due to UP Weather: शाहजहांपुर में ठण्ड के प्रकोप जारी है। शहर में दिन में धुप होने के बाद अब ठण्ड बढ़ गई है। मंगलवार दोपहर तक छाए घने कोहरे और सर्द हवाओं ने दिन का तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया। रात में कोहरा बारिश की बूंदों जैसा महसूस हुआ। बुधवार की सुबह भी घने कोहरे से ढकी रही। दोपहर तक सूरज के दर्शन नहीं हुए, जिससे ठंड के कारण लोग ठिठुरते नजर आए। शीतलहर और कोहरे को देखते हुए कक्षा आठ तक के स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है।

दो दिनों के लिए बधाई गई छुट्टी भीषण सर्दी को ध्यान में रखते हुए डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में छुट्टी को दो दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब स्कूल 17 जनवरी, शुक्रवार को खुलेंगे। पहले स्कूल 15 जनवरी को खुलने वाले थे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की कक्षाओं को दो दिन ऑनलाइन संचालित करने या स्कूल का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने दिया हीटर उपयोग करने का निर्देश कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में दो दिनों तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि यह व्यवस्था संभव न हो, तो कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाए। डीएम ने निर्देश दिया है कि ठंड से बचाव के लिए प्रत्येक कक्षा में सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए हीटर का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। यह भी पढ़ें School Winter Vacation 2025: कक्षा 1 से 8 तक सभी स्कूल 18 जनवरी तक बंद, डीएम ने जारी किया आदेश प्रदेश में लगातार बढ़ रही ठण्ड उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई जिलों में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है और ट्रैफिक में समस्याएं हो रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इससे ठंड और बढ़ सकती है। विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम में यह बदलाव देखा जा सकता है।

