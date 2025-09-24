Patrika LogoSwitch to English

शाजापुर

90 साल की दो जुड़वा बहनें साथ जन्मीं, एक साथ उठी दोनों की अर्थी, एक ही घर में हुई थी शादी

MP News: जन्म, विवाह और मृत्यु यह जीवन के एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। दो व्यक्ति के साथ यह एक ही दिन और समय पर होना इस संयोग को अद्भुत बना देता है। ऐसा ही हुआ शाजापुर जिले के पासीसर गांव में दो जुड़वां बहनों के साथ।

शाजापुर

Avantika Pandey

Sep 24, 2025

Shajapur twin sisters death, Madhya Pradesh
90 साल की बहनों का साथ निधन (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: जन्म, विवाह और मृत्यु यह जीवन के एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। दो व्यक्ति के साथ यह एक ही दिन और समय पर होना इस संयोग को अद्भुत बना देता है। ऐसा ही हुआ शाजापुर जिले के पासीसर गांव में दो जुड़वां बहनों के साथ। 90 वर्षीय दो बहनें बरजूबाई और दुर्गाबाई, जिन्होंने जन्म, शादी से लेकर जीवन का हर अहम पड़ाव साथ बिताया और मंगलवार को एक साथ इस दुनिया से विदा हो गईं। लोगों ने भी उन्हें एक साथ ही अंतिम विदाई(Shajapur Twin Sisters Death) दी।

दो भाइयों से एक साथ शादी

90 वर्षीय जुड़वा बहनों की अनूठी कहानी

दोनों बहनों का जन्म राजगढ़ जिले के खजूरी गांव में हुआ था। बचपन में ही परिवार कालापीपल आकर बस गया। यहीं दोनों का लालन-पालन हुआ। जीवन का अगला पड़ाव भी साथ ही तय हुआ, जब विवाह का समय आया तो माता-पिता ने उनका रिश्ता पासीसर गांव के दो सगे भाइयों से तय कर दिया। बरजू बाई का विवाह रामसिंह से हुआ और दुर्गाबाई का विवाह भादरसिंह से हुआ।

हर सुख-दुख में एक दूसरे की परछाई

गांव के लोग बताते हैं कि दोनों बहनें शादी के बाद भी जीवन के हर सुख-दुख में एक-दूसरे की परछाईं की तरह रहीं और अब 90 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस(Shajapur Twin Sisters Death) भी एक ही समय पर ली। उनकी एक साथ हुई मृत्यु ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। परिवारजन और ग्रामीणों ने नम आंखों से दोनों बहनों को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार मंगलवार सुबह 11 बजे किया गया।

Published on:

24 Sept 2025 09:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / 90 साल की दो जुड़वा बहनें साथ जन्मीं, एक साथ उठी दोनों की अर्थी, एक ही घर में हुई थी शादी

