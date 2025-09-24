90 साल की दो जुड़वा बहनें साथ जन्मीं, एक साथ उठी दोनों की अर्थी, एक ही घर में हुई थी शादी

MP News: जन्म, विवाह और मृत्यु यह जीवन के एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। दो व्यक्ति के साथ यह एक ही दिन और समय पर होना इस संयोग को अद्भुत बना देता है। ऐसा ही हुआ शाजापुर जिले के पासीसर गांव में दो जुड़वां बहनों के साथ। 90 वर्षीय दो बहनें बरजूबाई और दुर्गाबाई, जिन्होंने जन्म, शादी से लेकर जीवन का हर अहम पड़ाव साथ बिताया और मंगलवार को एक साथ इस दुनिया से विदा हो गईं। लोगों ने भी उन्हें एक साथ ही अंतिम विदाई(Shajapur Twin Sisters Death) दी।