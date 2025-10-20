Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाजापुर

हेलीकॉप्टर से हांका लगाकर पकड़े गए 45 काले हिरण, साउथ अफ्रीका की टीम ने शाजापुर में चलाया ऑपरेशन

mp news: मध्यप्रदेश में साउथ अफ्रीका की 15 सदस्यीय कंजर्वेशन सॉल्यूशंस टीम आई हुई है। सोमवार सुबह 6 बजे से कालापीपल और शाजापुर इलाके में हेलीकॉप्टर से जानवरों को घेरकर पकड़ने का अभियान शुरू किया गया।

2 min read

शाजापुर

image

Manish Geete

Oct 20, 2025

Blackbuck and Nilgai caught

मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में सोमवार सुबह आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर और जमीन पर भागते हिरणों का अनोखा नज़ारा देखने को मिला। image ai generated

mp news: मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में सोमवार सुबह आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर और जमीन पर भागते हिरणों का अनोखा नज़ारा देखने को मिला। साउथ अफ्रीका से आई विशेषज्ञों की टीम ने हेलीकॉप्टर से हांका लगाकर 45 काले हिरणों को पकड़ा। इन्हें मंदसौर के गांधीसागर अभयारण्य में छोड़ा जाएगा, जहां हाल ही में दो चीतों को बसाया गया है। यह प्रयास चीतों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने और वन्यजीवों की संख्या को संतुलित रखने के लिए किया गया है।

मध्यप्रदेश में साउथ अफ्रीका की 15 सदस्यीय कंजर्वेशन सॉल्यूशंस टीम आई हुई है। सोमवार सुबह 6 बजे से कालापीपल और शाजापुर इलाके में हेलीकॉप्टर से जानवरों को घेरकर पकड़ने का अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 5 नवंबर तक चलेगा। टीम ने 'बोमा पद्धति' के तहत 'वी' आकार का हरा कॉरिडोर तैयार किया, जिसके अंत में पिंजरे लगाए गए। हेलीकॉप्टर की आवाज से डरे जानवर एक दिशा में भागे और अंतिम छोर पर सुरक्षित रूप से कैद कर लिए गए।

वन विभाग के अनुसार, इस क्षेत्र में करीब 20 हजार काले हिरण और दो हजार नीलगाय हैं। इनमें से 400 काले हिरण और 100 नीलगाय को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है। सोमवार को नीलगाय पकड़ाई में नहीं आईं।

चीतों के लिए बनाए गए मंदसौर के गांधीसागर अभयारण्य में पहले ही दो नर चीते प्रभास और पावक छोड़े जा चुके हैं। अब इन हिरणों के पहुंचने से चीतों को पर्याप्त भोजन मिलेगा और वन्यजीव संतुलन भी बना रहेगा।

स्थानीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी (कालापीपल) और इंदर सिंह परमार (शुजालपुर) ने भी क्षेत्र में हिरणों की अधिकता से फसलों को हो रहे नुकसान को देखते हुए यह मांग उठाई थी।

बोमा तकनीक का सहारा

नीलगाय और काले हिरणों को पकड़ने के लिए साउथ अफ्रीका में बोमा तकनीक अपनाई जाती है। जिसके तहत ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे कम रिहायशी क्षेत्र और बगैर हलचल वाला क्षेत्र लगे। वी आकार का एक ग्रीन मेट तैयार किया जाता है। जो कॉरिडोर जैसा बन जाता है। इसे हराभरा रखा जाता है। जानवरों के लिए भोजन भी रखा जाता है। सभी को अंतिम छोर तक हेलीकाप्टर के जरिए हांका जाता है। हेलीकाप्टर की आवाज से सभी जानवर एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। अंतिम छोर पर जानवरों के लिए पिंजरे लगे होते हैं जो वाहन की तरफ खुलते हैं। इसमें जानवर आसानी से वहां पहुंच जाते हैं। जानवरों पर ड्रोन से भी नजर रखी जाती है और अन्य तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है।

चीता प्रोजेक्ट

भारत में 70 वर्षों से चीता लुप्त हो गए थे। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 17 सितंबर 2022 को लाकर इन चीतों को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पुनः स्थापित किया था। नामीबिया से पांच मादा और तीन नर चीते आए थे और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से बारह और चीते कूनो लाए गए। अब कूनो नेशनल पार्क में इनकी संख्या 24 हो गई है। इनमें से 14 चीते भारत में ही जन्मे हैं। चीतों के कारण मध्यप्रदेश चीता स्टेट भी बन गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 03:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / हेलीकॉप्टर से हांका लगाकर पकड़े गए 45 काले हिरण, साउथ अफ्रीका की टीम ने शाजापुर में चलाया ऑपरेशन

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैन दिगंबर परिसर में यादव-गावली समाज की कुलदेवी का अपमान, फेंकी गई जूठन

Disrespect of Yadav-Gawali Kuldevi temple joothan thrown mp news
शाजापुर

करवा चौथ में जिसकी उम्र बढ़ाने के लिए करना था व्रत, उसी पति का पत्नी ने रेत दिया गला

Crime (Patrika.com)
शाजापुर

शाजापुर में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

Shajapur Road Accident
शाजापुर

एमपी में बाइक से हिंदू लड़की को लेकर भाग रहे मुस्लिम युवक की पिटाई, युवती भागी..

shajapur
शाजापुर

घर का ही बना खाना खाएंगे एमपी के इस जिले के 5 लाख लोग…

5 lakh people of Shajapur district will eat only home cooked food
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.