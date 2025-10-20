हेलीकॉप्टर से हांका लगाकर पकड़े गए 45 काले हिरण, साउथ अफ्रीका की टीम ने शाजापुर में चलाया ऑपरेशन

नीलगाय और काले हिरणों को पकड़ने के लिए साउथ अफ्रीका में बोमा तकनीक अपनाई जाती है। जिसके तहत ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे कम रिहायशी क्षेत्र और बगैर हलचल वाला क्षेत्र लगे। वी आकार का एक ग्रीन मेट तैयार किया जाता है। जो कॉरिडोर जैसा बन जाता है। इसे हराभरा रखा जाता है। जानवरों के लिए भोजन भी रखा जाता है। सभी को अंतिम छोर तक हेलीकाप्टर के जरिए हांका जाता है। हेलीकाप्टर की आवाज से सभी जानवर एक ही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। अंतिम छोर पर जानवरों के लिए पिंजरे लगे होते हैं जो वाहन की तरफ खुलते हैं। इसमें जानवर आसानी से वहां पहुंच जाते हैं। जानवरों पर ड्रोन से भी नजर रखी जाती है और अन्य तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता है।