नर्सिंग होम में कोबरा दिखने से मचा हड़कंप, देखें वीडियो

कोबरा सांप का रेस्क्यू करने के बाद स्नेक कैचर जितेन्द्र मालवीय ने बताया कि सांप 4 से 5 फीट लंबा था। जिसे डिब्बे में बंद कर वो अपने साथ जंगल ले जा रहे हैं जहां उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। सांप के पकड़े जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन और मरीजों ने राहत की सांस ली। नर्सिंग होम के संचालक डॉ. राजकुमार पाटीदार ने बताया कि सांप कहां से आया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन तत्काल रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलवाकर इसे सुरक्षित जंगल में छुड़वा दिया गया है।