नर्सिंग होम में कोबरा दिखने से मचा हड़कंप, देखें वीडियो

cobra snake: मध्यप्रदेश के शाजापुर में बस स्टैंड पर स्थित एक नर्सिंग होम में कोबरा सांप घुसने से हड़कंप मच गया। जैसे ही अस्पताल के स्टाफ और मरीजों ने जहरीले कोबरा को देखा तो उनके पसीने छूट गए। तुरंत स्नेक कैचर को हॉस्पिटल में सांप निकलने की सूचना दी गई जिसके बाद स्नेक कैचर मौके पर पहुंचा और करीब पौन घंटे की मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू कर अपने साथ ले गया।
शाजापुर में बस स्टैंड स्थित पाटीदार नर्सिंग होम में दोपहर को करीब 1 बजे एक ब्लैक कोबरा दिखाई दिया। ये सांप अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में था। अस्पताल प्रबंधन ने सांप को पकड़ने के लिए स्नैक केचर एक्सपर्ट जितेंद्र मालवीय को सूचना दी। मौके पर पहुंचे मालवीय ने सावधानी से सांप का रेस्क्यू प्रारंभ किया। कुछ देर की मशक्कत के बाद उन्होंने मालवीय ने कोबरा को पकड़ लिया।
कोबरा सांप का रेस्क्यू करने के बाद स्नेक कैचर जितेन्द्र मालवीय ने बताया कि सांप 4 से 5 फीट लंबा था। जिसे डिब्बे में बंद कर वो अपने साथ जंगल ले जा रहे हैं जहां उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। सांप के पकड़े जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन और मरीजों ने राहत की सांस ली। नर्सिंग होम के संचालक डॉ. राजकुमार पाटीदार ने बताया कि सांप कहां से आया इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन तत्काल रेस्क्यू एक्सपर्ट को बुलवाकर इसे सुरक्षित जंगल में छुड़वा दिया गया है।