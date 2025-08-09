शहीद बेटे की पार्थिव देह देखते ही बेसुध हो गई मां, अंतिम यात्रा में उमड़ पड़े लोग

Mohit sen- जिसने भी यह दृश्य देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। एमपी के शाजापुर के अकोदिया में सीआरपीएफ जवान मोहित सेन की पार्थिव देह जैसे ही घर लाई गई, उनकी मां बिलख उठीं। रोते रोते बेसुध हो गईं। मां बार बार यही बोलती रहीं कि मेरे बेटे को क्या हुआ… राखी तो बंधवा लेता…। मणिपुर में तैनात मोहित ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट में शहीद हो गए थे। शनिवार को उनका शव आया तो बहनें चीत्कार कर उठीं। भाई बहन के स्नेह पर्व रक्षाबंधन पर उन्होंने अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधी। मोहित सेन के अंतिम दर्शन करने शहर और आसपास के इलाकों के लोग उमड़ पड़े।