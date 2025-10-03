Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाजापुर

शाजापुर में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

Shajapur Road Accident: मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में गुरुवार को भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

less than 1 minute read

शाजापुर

image

Avantika Pandey

Oct 03, 2025

Shajapur Road Accident

Shajapur Road Accident (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Shajapur Road Accident:मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में गुरुवार को भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मोहन बड़ोदिया थाना पुलिस के मुताबिक, हादसा रात करीब 9 बजे हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए मोहन बड़ोदिया अस्पताल भेजा गया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम कर मृतकों के शवों को उनके परिजन को सौंपे जाएंगे।

आपस में भिंड़े दो बाइक

मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी पी.के. व्यास के मुताबिक, शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक सड़क हादसा हुआ। निपानिया डेम के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की भिड़ंत में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रात करीब 9 बजे हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए मोहन बड़ोदिया अस्पताल भेजा।

हादसे में इनकी हुई मौत

थाना प्रभारी पी.के. व्यास ने बताया कि दुर्घटना में खरड़खेड़ी निवासी रविंद्र गुर्जर (पिता रमेशचंद्र), निपानिया निवासी युवराज कंजर (पिता सुनील) और कडुला निवासी महेंद्र राजपूत (पिता बाबूसिंह) की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए दो अन्य व्यक्तियों का इलाज जारी है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया था। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। दुर्घटना की खबर मिलने पर मृतकों के परिजन और ग्रामीण अस्पताल परिसर पहुंचे। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से खून चोरी, आउटसोर्स कर्मचारी ने दिया वारदात को अंजाम
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 01:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / शाजापुर में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बाइक से हिंदू लड़की को लेकर भाग रहे मुस्लिम युवक की पिटाई, युवती भागी..

shajapur
शाजापुर

घर का ही बना खाना खाएंगे एमपी के इस जिले के 5 लाख लोग…

5 lakh people of Shajapur district will eat only home cooked food
शाजापुर

जब किसानों ने सड़क पर फेंके मिर्ची-टमाटर, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Farmers Protest
शाजापुर

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत में गए नेता की जेब कटी, चोरी हो गए 35 हजार रुपए

shajapur news
शाजापुर

फिर फिसली कैलाश विजयवर्गीय की जुबान, राहुल गांधी पर की अभ्रद टिप्पणी

mp news
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.