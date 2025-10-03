शाजापुर में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

Shajapur Road Accident (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Shajapur Road Accident:मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में गुरुवार को भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मोहन बड़ोदिया थाना पुलिस के मुताबिक, हादसा रात करीब 9 बजे हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए मोहन बड़ोदिया अस्पताल भेजा गया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम कर मृतकों के शवों को उनके परिजन को सौंपे जाएंगे।
मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी पी.के. व्यास के मुताबिक, शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक सड़क हादसा हुआ। निपानिया डेम के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की भिड़ंत में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रात करीब 9 बजे हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए मोहन बड़ोदिया अस्पताल भेजा।
थाना प्रभारी पी.के. व्यास ने बताया कि दुर्घटना में खरड़खेड़ी निवासी रविंद्र गुर्जर (पिता रमेशचंद्र), निपानिया निवासी युवराज कंजर (पिता सुनील) और कडुला निवासी महेंद्र राजपूत (पिता बाबूसिंह) की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए दो अन्य व्यक्तियों का इलाज जारी है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया था। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। दुर्घटना की खबर मिलने पर मृतकों के परिजन और ग्रामीण अस्पताल परिसर पहुंचे। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
