शाजापुर में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

थाना प्रभारी पी.के. व्यास ने बताया कि दुर्घटना में खरड़खेड़ी निवासी रविंद्र गुर्जर (पिता रमेशचंद्र), निपानिया निवासी युवराज कंजर (पिता सुनील) और कडुला निवासी महेंद्र राजपूत (पिता बाबूसिंह) की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए दो अन्य व्यक्तियों का इलाज जारी है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया था। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। दुर्घटना की खबर मिलने पर मृतकों के परिजन और ग्रामीण अस्पताल परिसर पहुंचे। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।